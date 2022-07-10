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香港推動歷史教育 全面「穩定人心」

本報記者陳言喬
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

7月1日香港回歸25周年，英國首相強生說，英國不會放棄香港，被中國大陸網友訕笑。英國等西方國家或仍心繫香港，但想再拉近與香港的距離恐事與願違。

被稱為「二次回歸」的香港，形容25年前是主權回歸，現在是治權回歸，中國與香港透過全面的掌控進行政治社會經濟各層面的「穩定人心」工程。

政治面，過去的「港人治港」現在強調「愛國者治港」，透過「選舉委員會」的審查提名制度，選出符合資格（愛國者）的特首人選，篩掉沒有「一國」觀念的立法會議員與區議會議員參選人，確保管治者沒有二心。再透過國安法壓制反政府、異議人士的活動空間，泛民主派幾已銷聲匿跡。

在社會面，從2014年的雨傘運動到2019年的反送中，香港年輕人屢屢上街頭激烈表達對中國的不滿與仇恨。中國深知只有透過歷史教育、愛國教育，增進他們對國家與民族認同，才能逐步化解僵局。

香港的新生代，從幼年、少年到青年正在接受一個新的歷史教科書，中小學生開始「唱國歌（義勇軍進行曲）、升國旗」。

15、20年後，這代接觸新歷史觀的年輕人，配合中國政治經濟發展，或能改變對中國的整體印象（人心回歸）。

兩件事還可看出香港的行動，一是香港故宮文化博物館最近落成開館，香港官員說，相信博物館有助市民認識中華文化，培養身分認同感。

另一個是香港紀律部隊施行100多年的英式步操改為中式步操，港英時期的歷史記憶被清除，那句「Yes Sir」今後只能在舊港片聽到了。

但香港能否穩定繁華還需經濟面的配合，中國推動「粵港澳大灣區發展規畫綱要」與「19規畫綱要」，試圖減輕香港年輕人的就業與居住壓力。若能成功，或可拆除香港社會的不穩定因素。

香港 英國 博物館

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