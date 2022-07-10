澳門「靜止安排」 非必要禁離家 賭場、工商停7天

澳門疫情嚴峻，著名景點大三巴牌坊一帶近日遊人近乎「清零」。（中通社）

澳門 11日起停止工商活動，包括賭場封閉，澳門市民非因維生需要禁止離家。澳門警察總局將在街上巡邏和設路障，但當局強調不是禁足，不是封城，只是靜止安排。此外，香港 連日有院舍出現群組，公立醫院收緊住在安養院及殘疾人士院舍的確診病人出院安排，以降低在院舍內的傳播風險。

澳門6月中旬以來疫情 高張，7月8日新增71例新冠病毒陽性個案。

澳門昨宣布7月11日至18日澳門將暫停所有從事工商業公司和場所的運作，市民不是因維生及緊急需要而出門，例如去公園做運動等，又或不按要求出門戴合標準的口罩N95或以上規格的口罩等，屬於違反傳染病防治法相關規則，最高處2年徒刑或科處最高240天罰金。

澳門行政法務司司長張永春說，如果公司商號本應關閉不關閉，或市民不按照批示要求而非必要外出，不是購買維生需要物資，會有刑事後果。

澳門警察總局局長梁文昌說，將會設路障，警員在路上巡邏會截查市民，了解其出行目的，不戴KN95或以上規格口罩將違法。

香港新聞組／香港10日電

澳門疫情未見緩和，確診者不斷增加及醫療設施不足下，澳門政府徵用賭場酒店作為醫學觀察用途。澳門喜來登酒店及澳門倫敦人酒店此前已被徵用，最新被徵用的是上葡京酒店及君悅酒店。

自6月中起澳門累計有1303例COVID-19確診病例，超過1.7萬人須隔離。有超過60萬人口的澳門，目前只有一家公立醫院。澳門當局在體育場館建方艙醫院，有約600名來自內地的醫療人員支援。

目前澳門有22座建築物被界定為紅碼區，即要被封控，包括澳門新葡京酒店，自5日起要被封控最少5天，酒店內逾500人不准進出。

澳門衛生局長羅奕龍8日表示，今波疫情至今未找到源頭，病例全屬Omicron變種病毒BA.5。

此外，綜合港媒報導，香港昨天新增2995例COVID-19確診，連續3天在3000例間徘徊，其中204例為境外移入，2791例為本土病例，過去一天沒有確診者死亡。

公立醫院收緊安養院及殘疾人士院舍的確診病人出院安排，當病人的臨床情況適合出院，醫院會安排他們再做一次核酸檢測，確保病人已康復及不具傳染性，才容許重返院舍。