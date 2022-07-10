邀泛民入「特首政策組」？ 李家超：視對方貢獻

特首李家超（中）9日主持警察學院結業會操，活動後他被追問公務員加薪的爭議時，未有回應便離開。（中通社）

香港 特首李家超擬設立「特首政策組」，作為宏觀政策決策單位。特首政策組是高層次政策組，直接與他溝通，在不同層面協助特首搜集資料和提供建議，提出政策研究，並一定會照顧民情和民調 。他表示，考慮人選時，會視乎對方可為特首帶來的幫助和對社會的貢獻。曾擔任中央政策組非全職顧問的立法會議員期望，特首政策組能吸納多元聲音，延續中策組時的討論文化。

明報報導，李家超6日出席立法會答問會表示，將設立有國家情懷和國際大局觀的「特首政策組」，以了解民情民意和各界需要。李家超昨在有線電視節目受訪表示，他不打算做15個局長的工作，而他作為特首的角色應「高於司局長」，從宏觀策略審視香港發展，並配合國家發展及國際形勢，因此需特首政策組蒐集資料，向他提意見。

報導稱，問到會否如過往的中央政策組做民調，李家超同意需照顧民調和民情，因港府是服務市民。至於會否邀請民主派加入，他表示：「邀請什麼人要看他真真正正能幫助我什麼。」

報導指出，李家超暫未交代特首政策組的組成及運作方式。曾任中央政策組非全職顧問的新思維主席兼立法會議員狄志遠期望，特首政策組能保留中策組的自由討論氣氛，可同時容納商界、勞工 界、不同政治立場及年齡等多元聲音，包括反對聲音，避免「圍爐取暖」。他又說，過往中策組撰寫的報告對施政影響成疑，希望現屆港府明白政策組的意見對施政有重要參考價值。

另據香港電台報導，稍早前有公務員團體不滿港府建議公務員統一加薪2.5%，李家超被問到公務員加薪問題是否上屆港府遺留炸彈，令新一屆港府開局不順利，他說，這並非要考慮的事，認為港府是要處理港府內部和市民的問題，任何問題都不應逃避，要以正向思維處理。

他表示，港府有責任公平公正反映公務員工作表現，加薪安排是根據制度處理。至於是否沒有修改空間，李家超說不想有任何定論，重申會根據制度處理。