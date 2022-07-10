香港廉政公署開放日 列隊認人室成打卡熱點

香港廉政公署9日舉行開放日活動，讓公眾人士參觀廉政公署總部大樓的各項設施， 通過活動讓市民瞭解廉政公署的反貪工作和最新的發展。圖為市民參觀廉署的列隊認人室。（中新社）

廉政公署自昨日起7月五個星期六、日，在北角大樓舉行開放日，讓市民參觀廉署大樓內設施和了解廉署的運作與歷史。

大公報報導，廉署這次開放了錄影會面室、列隊認人室和扣留中心讓市民參觀，展示廉署過往曾調查案件有關的資料和照片，讓參觀者了解廉署的歷史，認人室成為「打卡」熱點。開放日亦展示了廉署人員使用的槍械和裝備，市民可以近距離接觸槍械。此外，今年亦增設了AR虛擬實境遊戲區，讓參加者體驗搜證過程。

香港廉政公署9日舉行開放日活動，讓公眾人士參觀廉政公署總部大樓的各項設施， 通過活動讓市民了解廉政公署的反貪工作和最新的發展。圖為廉署人員的槍械設備。（中新社）

不少家長陪子女一起到廉署參觀，其中馮小朋友對廉署的認人室的單向玻璃印象深刻，對於認人室內不能從玻璃看見外面的人，但外面的人能看見室內的情況感到有趣，她亦親自感受到廉署人員使用的槍械有多重，認為這次開放日很有互動感，對廉署的工作有了更多的了解。

梁先生對於廉署的認人室和扣留中心感到特別，他可以認識到被扣留人士所處的環境，包括他們的起居飲食、可閱讀的刊物等等，更深入認識到廉署的運作。

這次是廉署時隔3年再度舉辦開放日，亦是慶祝香港回歸25周年的活動之一，廉署開放了1萬個名額予公眾參觀。因應疫情 ，市民入場前需掃描「安心出行」和出示疫苗 通行證。

廉署首席廉政教育 主任梁翠霞形容開放日反應熱烈，期望有助加深市民對廉署的認識，展示廉署堅決反貪的初心及維護廉潔公平的核心價值。