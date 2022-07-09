機場三跑啟用 中跑道關2年 仍「雙跑」運作

香港機場管理局公布，8日起安排航班於香港國際機場第三跑道進行升降，讓本地及海外航空業界持份者有秩序地熟習相關運作程序及協作安排。圖為香港國際機場第三跑道。（中通社）

香港 國際機場 第三條跑道早在4月完成試飛，機場管理局在昨日正式啟用，首架降落三跑的飛機為政府飛行服務隊的飛機，於昨早8時24分降落，其後為一架由上海浦東抵港的國泰貨機，於8時27分着陸，成為首班降落三跑的商業航班。

明報報導，機管局表示，三跑已被重新編配為新的北跑道，中跑道（即原本的北跑道）已暫時關閉作重新配置，其間機場會使用三跑及原有的南跑道，繼續以雙跑道系統運作。機場昨起編排航班熟習在三跑運作，根據追蹤航班軌迹網站「flightradar24」資料，昨早有多班航班降落三跑，例如早上約11時起，10分鐘內有3至4班航班降落。

據報導，中大航空政策研究中心高級顧問羅祥國表示，疫情 下全球大部分機場客運量已重返疫前近七成，料2024年可全面恢復，惟香港機場目前每月客運量仍不足疫前一成，相信香港航空業至2024年仍未能重返疫前水平，但如屆時3條跑道可如期同步使用，容納更多飛機升降，將有助香港機場趕上全球復甦進度。

報導指出，前運輸及房屋局副局長蘇偉文今年5月曾在立法會稱，機場中跑道於三跑啟用後將關閉兩年重新配置。機管局昨稱，除了第三跑道，預計擴建二號客運大樓、興建新T2客運廊等其餘工程將於2024年完成。整個三跑系統工程項目耗資逾1415億元。

報導，首架降落三跑的商業航班為CX3251，為國泰航空一架波音747-400F貨機，由上海浦東機場抵港。國泰行政總裁鄧健榮表示，很高興成為首間於三跑運作商業航班的航空公司，形容三跑啟用是香港國際航空樞紐發展的重要里程碑，將大幅提升機場處理客貨運航班的能力；又認為三跑啟用後的增長潛力及大灣區機遇，將確保國泰航空及香港樞紐保持長遠競爭力。