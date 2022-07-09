黎智英在英律師團 傳遭港威嚇 警斥有人假冒

圖為壹傳媒創辦人黎智英去年12月被押解登上囚車資料圖。（中通社）

正在香港 服刑的壹傳媒創辦人黎智英 ，3名在英國 的代表大律師，接獲自稱香港國安部門人員發出的電郵，指他們違反港區國安法及可以被引渡，並警告他們不要踏足中國領土。

明報報導，英國「泰晤士報」日前報導，代表壹傳媒創辦人黎智英的海外法律團隊，包括英國御用大律師蓋拉格（Caoilfhionn Gallagher）、高級大律師普萊斯（Jonathan Price）及羅賓遜（Jennifer Robinson）在7月1日香港主權移交25周年當天，收到自稱香港國安部門人員發出的電郵。指控他們違反「港區國安法」，警告不要試圖踏足中國領土。英國法律團隊未能肯定內容真偽，但認為對方「企圖以威嚇干涉我們繼續代表當事人」，又強調團隊並不會代表黎智英在香港的司法程序。警方昨晚回應，強烈譴責有人冒警，重申警務人員執行職務時會按照相關法律、既定程序及守則行事。

報導指出，警方昨回應稱，警方國安處的官方名稱為「香港警務處國家安全處」。對於報導稱「香港國安部」曾向海外法律從業人員發電郵指他們違反國安法，警方表示關注，並「強烈譴責」有人冒充警務人員，呼籲有關人士提供進一步資料或證據以便跟進，重申若有任何人違反包括「國安法」等香港法律，警方定必依法調查。

據報導，另外，代表黎智英的英國大律師事務所日前發聲明稱，已去信聯合國人權高級專員辦事處任意拘留問題工作組提出緊急申訴，指控特區政府違反國際法，針對合法履行言論及集會自由的黎智英，並對他未審先囚，剝奪其自由。

中央社引述路透7日報導，3名大律師表示，威脅記者、參與民主運動人士及律師已在香港發生一段時間，現在恐嚇手段伸延至香港及中國境外。

3名大律師拒絕表示會否到香港出席有關黎智英的審訊。