深圳灣口岸延長通關 市民抱怨排4小時

香港特區運輸及物流局局長林世雄（右）8日在深圳灣口岸聽取檢測承辦商代表講解快速核酸檢測的安排。（中通社）

為應付港人回內地的需求，深圳灣口岸8日起延長通關時間，提早至上午9時至晚上8時，早上約8時就有大批市民在深圳灣口岸等候核酸測試。通關人數急升導致大排長龍，有市民埋怨等候核酸檢測 結果及過關時間過長，前後需費時約四小時。

深圳灣口岸的過關配額由每日1300個增至2000個，明報報導，內地網購平台有「代搶」驛站名額服務，價錢1900至3500人民幣不等。深圳市政府日前設立「人文關懷通關名額」，容許長者和孕婦等8類特殊情况的人酌情申請驛站名額。有內地市民在淘寶花2000人民幣也無法買到名額，向深圳市政府職員查詢逾一周後，癌病康復的丈夫終獲「人文關懷」名額，但最快下周六才可返深，批評健康驛站安排差，認為內地當局推出制止炒賣措施成效不大。

報導指出，經深圳灣口岸由本港入境深圳者，須在網上預約「健康驛站」檢疫，否則不能入境。港人黃先生原定上月底前往北京 工作，因航班短缺，改為先到深圳隔離再轉駁其他交通工具上京。他說最近幾周的早上在網站開放預約時就登入「碰碰運氣」，但一、兩分鐘後已滿額。即使後來增至每天2000名額，他「感受不到情况有所紓緩」，相信有「專業代購」透過電腦程式「捕住」，加上公司禁止用「黃牛」名額，故至今仍未能上京。

香港 電台報導， 有過關的市民表示，內地檢疫酒店名額增加後，預訂酒店較之前容易很多，又說理解過關前要進行的檢測程序及等候時間。