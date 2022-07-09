確診+2945 短期難免檢通關 入境擬縮為7天居隔

香港何文田愛民邨昭民樓8日傍晚圍封強檢。（中通社）

香港 第五波新冠疫情 呈反彈之勢，昨日新增2945宗確診個案。港府醫務衞生局局長盧寵茂昨日坦言，目前香港疫情非常嚴峻，不容許進一步放寬社交距離措施，短時間內亦無可能完全免檢疫通關。政府目標是增加名額及途徑，讓更多有需要的市民過關。

文匯報報導，政府正檢討加強在機場和酒店檢疫期內的核酸檢測 流程，及利用科技確保居家檢疫和健康監察符合規定，以減低酒店檢疫日數，惟目前未有定案，強調會以數據決定。

盧寵茂表示，他上任一周以來聽得最多的是「通關」兩字，「連發夢都諗起。」不過，社會要有合理期望，就是跟內地完全免檢疫通關在短時間內是沒有可能的，與國際免檢疫通關亦有一定難度。

明報報導，新上任的醫務衛生局長盧寵茂昨首次闡述新政府抗疫及通關策略，稱香港抗疫要向動態清零的目標，惟絕對的零是將所有生活、經濟完全靜止，香港要定自己的「零」，方向是病毒即時繁殖率低過1、「（個案數目）向着零的方向」，並要接受某個程度的個案數目，惟未解釋可接受什麼程度的個案數目。他說短時間內沒可能與內地免檢疫通關，與國際免檢疫通關亦有難度，但只要有足夠數據，入境檢疫7天居家隔離都可考慮。有學者稱香港現有條件推行「3+4」即3日酒店、4日居家檢疫。

報導指出，政府昨起要求抵港者檢疫第3日加一次核酸檢測，被問及第3日檢測找到多少百分比的個案才可縮減酒店檢疫期至3日，盧說暫未能提供數字，要先蒐集數據，找最大效果、最小代價的政策，又以用藥為喻，「如果一種藥用5日的效果與7日差不多，可能會選擇5日，而不是7日」。

據報導，盧寵茂昨早於立法會會議被問及會否推「5+2」（5日酒店檢疫加兩日居家檢疫）方案，他說政府從未提出相關措施，會「根據數據說話」，只要有足夠數據，不論「3+4」還是「0+7」都會考慮。

報導稱，港大內科學系臨牀教授孔繁毅表示，香港混合免疫水平較高，加上現時重症不多，配合抵港者來港第3日須檢測核酸的安排，香港現有條件推行「3+4」（3日酒店檢疫及4日居家檢疫），並在第14日前隔日做核酸檢測。他補充，每隔兩周可按疫情發展及輸入個案走勢，判斷能否進一步放寬至「0+7」，最後做到毋須酒店或家居檢疫。