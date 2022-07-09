我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安倍與外公岸信介都遇刺 一張圖看日本近代首相遇襲史

G20無聯合聲明落幕 俄外長退席抗議 批跟西方沒啥可談

確診+2945 短期難免檢通關 入境擬縮為7天居隔

香港新聞組／香港9日電
香港何文田愛民邨昭民樓8日傍晚圍封強檢。（中通社）
香港何文田愛民邨昭民樓8日傍晚圍封強檢。（中通社）

香港第五波新冠疫情呈反彈之勢，昨日新增2945宗確診個案。港府醫務衞生局局長盧寵茂昨日坦言，目前香港疫情非常嚴峻，不容許進一步放寬社交距離措施，短時間內亦無可能完全免檢疫通關。政府目標是增加名額及途徑，讓更多有需要的市民過關。

文匯報報導，政府正檢討加強在機場和酒店檢疫期內的核酸檢測流程，及利用科技確保居家檢疫和健康監察符合規定，以減低酒店檢疫日數，惟目前未有定案，強調會以數據決定。

盧寵茂表示，他上任一周以來聽得最多的是「通關」兩字，「連發夢都諗起。」不過，社會要有合理期望，就是跟內地完全免檢疫通關在短時間內是沒有可能的，與國際免檢疫通關亦有一定難度。

明報報導，新上任的醫務衛生局長盧寵茂昨首次闡述新政府抗疫及通關策略，稱香港抗疫要向動態清零的目標，惟絕對的零是將所有生活、經濟完全靜止，香港要定自己的「零」，方向是病毒即時繁殖率低過1、「（個案數目）向着零的方向」，並要接受某個程度的個案數目，惟未解釋可接受什麼程度的個案數目。他說短時間內沒可能與內地免檢疫通關，與國際免檢疫通關亦有難度，但只要有足夠數據，入境檢疫7天居家隔離都可考慮。有學者稱香港現有條件推行「3+4」即3日酒店、4日居家檢疫。

報導指出，政府昨起要求抵港者檢疫第3日加一次核酸檢測，被問及第3日檢測找到多少百分比的個案才可縮減酒店檢疫期至3日，盧說暫未能提供數字，要先蒐集數據，找最大效果、最小代價的政策，又以用藥為喻，「如果一種藥用5日的效果與7日差不多，可能會選擇5日，而不是7日」。

據報導，盧寵茂昨早於立法會會議被問及會否推「5+2」（5日酒店檢疫加兩日居家檢疫）方案，他說政府從未提出相關措施，會「根據數據說話」，只要有足夠數據，不論「3+4」還是「0+7」都會考慮。

報導稱，港大內科學系臨牀教授孔繁毅表示，香港混合免疫水平較高，加上現時重症不多，配合抵港者來港第3日須檢測核酸的安排，香港現有條件推行「3+4」（3日酒店檢疫及4日居家檢疫），並在第14日前隔日做核酸檢測。他補充，每隔兩周可按疫情發展及輸入個案走勢，判斷能否進一步放寬至「0+7」，最後做到毋須酒店或家居檢疫。

香港 檢測 疫情

上一則

深圳灣口岸延長通關 市民抱怨排4小時

下一則

機場三跑啟用 中跑道關2年 仍「雙跑」運作

延伸閱讀

林青霞香港豪宅「全屋防彈玻璃」增加滅火難度

林青霞香港豪宅「全屋防彈玻璃」增加滅火難度
香港航班暫停熔斷 轉機花費更少 回中更方便

香港航班暫停熔斷 轉機花費更少 回中更方便
李家超新政 保外資信心 港暫緩航班熔斷

李家超新政 保外資信心 港暫緩航班熔斷
港+3028確診 創3個月新高 估2周後單日破6000例

港+3028確診 創3個月新高 估2周後單日破6000例

熱門新聞

穿著性感的田媛下地幹活。(取材自自媒體「夜聽訫語」)

濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量

2022-07-06 09:00
（取材自amazon）

《中國對決》曝政變：原周永康任國家主席、薄熙來總理

2022-07-05 01:26
中國外交部發言人趙立堅。路透

中國外交部：舊金山和約無效 因中華人民共和國未參與

2022-07-05 07:05
香港作家倪匡。(中通社)

曾當公安、畢生反共 倪匡：共產黨本質不會變

2022-07-03 11:04
余秀華和楊櫧策。（取材自微博）

中國腦癱詩人余秀華遭家暴：被老公抽了上百個耳光

2022-07-06 19:37
中國一口氣買了292空中巴士客機。圖為中國機場列隊的飛機。（取材自時代財經／圖蟲創意）

中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算

2022-07-02 06:08

超人氣

更多 >
不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡

不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡
安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大

安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大
「步步驚心」承歡格格19歲了 身材「超胸」藏不住

「步步驚心」承歡格格19歲了 身材「超胸」藏不住
安倍晉三遇刺 微博幸災樂禍 中國網友：見證歷史

安倍晉三遇刺 微博幸災樂禍 中國網友：見證歷史
土狼後院捕食家犬 主人咆哮狼口救狗

土狼後院捕食家犬 主人咆哮狼口救狗