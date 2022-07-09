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新聞評論／港二次回歸 「降貧窮率」成當務之急

香港特派員李春
按聯合國的貧困線標準，香港廿五年來窮人大增，去年每四個半人就有一個窮人。（中通社）
按聯合國的貧困線標準，香港廿五年來窮人大增，去年每四個半人就有一個窮人。（中通社）

香港前所未見之景，是大小單位都在學習中共最高領導人「重要講話」。小到街坊社團，大到立法會港府，各有奔忙，其中港府的「國家主席重要講話精神」座談會，新任特首李家超也去講話，分享他的「學習心得」。所有「學習心得」中，定有一句話，說香港正處於「由亂到治」邁向「由治及興」的關鍵時刻。但接下來聯繫香港實際，那治那興，就五花八門了。

香港學者們對興替之道也話多，說既是「二次回歸」，那得知道「一次回歸」以來什麼做得最差，或說香港官府最該臉紅耳熱是什麼，那就是香港廿五年來，貧富差距越拉越大，香港的窮人愈來愈多。

香港現在貧富差距有多大，香港的窮人現在有多少，有兩套數據可列。一套是按聯合國的貧困線標準，香港去年公布數字在那條貧困線下有約165萬3000多人。按香港人口來說，是每四個半人就有一個窮人，25年來窮人大增。

再一套數據，是按香港政府統計處的家庭收入中位數統計。第一個十分位的家庭收入中位數，在香港「回歸25年」後，今年首季只有3000港元，不但沒有增加，反而減少了28%。相對而言，25年來，香港高收入者的家庭收入中位數增加近一倍。25年來富者愈富、窮者愈貧。

這些貧富差距的數字，會令香港臉紅嗎？如果對比同期的另外三條亞洲小龍新加坡、台灣、韓國的數字，應當臉紅。

如果以GDP總量來說，那更得臉紅，因為已不如中國大陸剛脫貧的廣西；如果以人均GDP來說，只落得有新加坡的七成了。也就是，不僅貧富差距拉大，整體富裕程度也大大落後。

香港的老學者關心香港興替之道，著名社會學者葉兆輝還擔任香港大學防止自殺研究中心總監，他對香港因貧窮走上絕路者有研究。他與另兩位社會學者合作撰文指出，25年時間，大部分勞動者生活質素不單未能提升，更是原地踏步甚至變差。既然新特首強調以結果為本的施政理念，就希望看到有承擔的態度、有願景的領導，不是說過就算，而是實實在在解決本地貧窮者所面對的困難。

香港大學榮休教授周永新也認為，李家超面對的政治舞台，是否從此不再有矛盾和爭拗？這又未必！尤其在民生改善措施上，總會涉及利益分配，怎麼會沒有不同意見？政府應該站在「弱者」一邊提出建議，若政府不維護工人利益、不關心長者和殘疾人士得到的照顧、不保障失去家人照料兒童的權益，誰會是他們的靠山和幫助？

香港 新加坡 中共

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