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保釣人士悼七七抗戰 港再現遊行 未受警干擾

記者陳言喬／綜合報導
香港保釣行動委員會為紀念七七事變85周年，7日發起遊行。（Getty Images）
香港保釣行動委員會為紀念七七事變85周年，7日發起遊行。（Getty Images）

許久未見的香港遊行，7月7日又重現街頭，遊行的主角是「保釣行動委員會」，為紀念七七事變85周年發起遊行，由中環郵政總局遊行至日本領事館，並在遊行後發表七七宣言，要求日方正式道歉。

香港自疫情以來，因限聚令與國安法等因素幾乎不見遊行，但7日早上的遊行順利進行，未受警方干擾。保釣人士兼社民連成員曾健成指出，不認同現時遊行會觸動政府神經，認為「應做就做」。保釣行動委員會副主席區伯權補充指，今年遊行按警方指示，並無遭到反對。

香港01報導，7日早上約10時45分，保釣行動委員會四名成員在中環郵政總局外展示寫有「毋忘七七事變日本侵華、打倒軍國主義保衛釣島」的橫額。遊行前，他們叫喊口號，包括「毋忘侵華苦難」、「日本必須道歉賠償」、「打倒日本軍國主義」、「日本滾出釣魚台」、「打倒美日安保條約」等。

遊行於近11時起步，並於11時正抵達警方在日本駐香港總領事館附近、即IFC外設置的示威區。委員會指，85年前的今日，日本開始侵華，遊行是為了讓人知道尚有人記得日本侵華歷史，而日本至今未作正式道歉，批日方有意「抵賴」。

委員會也在現場宣讀七七宣言，直指七七於幾代中國人而言都是難忘數字，向參與戰爭的人致敬，斥責日本的軍國主義為中國帶來災難，要求日方正式道歉。委員會續稱，不論世界怎變，仍會堅持來日本領事館抗議。

遊行 日本 香港

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