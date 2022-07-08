港+3028確診 創3個月新高 估2周後單日破6000例

香港7日新增3028例陽性個案 創3個月新高。（中通社）

香港 新冠疫情 又呈現飆升現象，7日單日個案破3000例，新增3028例陽性個案，再創近三個月高位，另再有一名患者死亡。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，未來一至兩周後有可能升至6000例。

明報報導，中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，香港料最少六成人曾染疫，不少人已打新冠疫苗，故料即使個案上升，重症及死亡數字仍會小，形容香港「短期內幾穩陣」，毋須太擔心。

報導指出，香港昨新增17宗懷疑Omicron BA.4或BA.5個案，兩宗源頭不明；懷疑BA.2.12.1則增42宗，28宗源頭不明。張竹君說，暫未有證據顯示感染BA.5變異病毒株會有更嚴重病徵，但據世衛 最新數據，BA.5正於全球取代其他病毒株，遍及83個國家，過去一周涉BA.5個案由37%升至52%；BA.4則由11%微升至12%。涉BA.2及BA.2.12.1個案則下跌，分別由16%跌至9%及由19%跌至11%。據明報報計算，昨日新增的BA.2.12.1個案佔昨日本地個案約1.47%，BA.4或5則佔約0.6%。

另據香港01報導，7日新增201宗學校呈報個案，其中80間學校在過去七天有兩宗或以上個案，位於香港仔的迦南幼稚園K3UKB班，及馬鞍山靈糧小學6D班，分別有兩名及三名學生感染，當局建議涉事班別停課一周。另有兩間院舍出現確診，分別是敬福護理院與匡智愛東宿舍，院友及緊密接觸者須檢疫。