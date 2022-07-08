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中國首次批准 港澳4律師可在大灣區執業

香港新聞組／香港8日電
何君堯成為首名領取粵港澳大灣區律師執業證書的香港律師。（羊城晚報）
何君堯成為首名領取粵港澳大灣區律師執業證書的香港律師。（羊城晚報）

中國昨天向香港澳門律師發出首批粵港澳大灣區執業證書，香港及澳門各有1人及3人獲得，今後可以在大灣區大陸9個城市執業。

中央社轉述羊城晚報報導，首批執業證書由廣東省司法廳發出，香港律師何君堯和澳門律師鄺玉球、程嘉雯、譚曉紅成為首批獲准在大灣區大陸9市執業的港澳律師。

何君堯是香港現任立法會議員、香港律師會前會長。在兩年多前的「反送中」運動中，何君堯力挺警方「止暴制亂」，期間他曾被人用刀刺傷。

2020年8月，中國人大常委會通過決定，授權國務院在廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶展開試點工作，港澳律師通過粵港澳大灣區律師執業考試並取得中國大陸執業資格的，可以從事一定範圍內的中國大陸法律事務。

據報導，國務院其後印發試點辦法規定，取得律師執業證書（粵港澳大灣區）的人，可以在粵港澳大灣區大陸9市辦理適用大陸法律的部分民商事法律事務（含訴訟業務和非訴訟業務）。

廣東省司法廳6日下午為4名港澳律師發出首批粵港澳大灣區律師執業證書，成為全國首批獲准在粵港澳大灣區內地9市執業的港澳律師。

據廣東省司法廳資料，首批4人中有3名澳門律師此前都是內地律師事務所的派駐律師，而香港律師則是何君堯。目前因受新型冠狀病毒疫情影響，4人未能進入內地領取證書，將由他們於大灣區受聘的律師事務所或合夥聯營律師事務所代領。

灣區 香港 澳門

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