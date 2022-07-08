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林青霞在港11億豪宅大火 巨大花園曾引仙鶴停留

香港新聞組／香港8日電
林青霞在香港的11億港幣豪宅半夜大火 ，傭人抱寵物犬逃生。（取材自微博）
林青霞在香港的11億港幣豪宅半夜大火 ，傭人抱寵物犬逃生。（取材自微博）

金馬影后林青霞位於香港飛鵝山腳豪宅，8日凌晨突然起火，濃煙沖天，火勢愈燒愈烈，並波及天台位置，消防局接獲報案後，將火警升為3級，並疏散約20多人，還有目擊者看到火警發生時，傭人抱寵物犬逃生的畫面。據悉林青霞當時不在家，起火位置在2樓的1處房間，現場也無人受傷，詳細起火原因則還在調查。據傳她已向台灣友人回應「都好，謝謝關心」。

港媒報導，這間豪宅占地約1400多坪，市值11億港幣（約1億4千萬美元），採三層樓採階梯式的設計，設有游泳池、健身室、圖書館、網球場，還有占地843坪的花園。林青霞曾在微博曬豪宅眺望山景、城市遠景，還有仙鶴停留在欄杆上的模樣，宛如生態保護區。這棟豪宅外圍設有高牆及大閘、鐵絲網、閉路電視、感應器及警報器等，被譽為「超級堡壘」，此外，更有24小時保安員駐守，並育10多頭狼狗協助巡邏，保安相當嚴密。

林青霞豪宅發生大火，有人聲稱在東九龍地區也能聞到煙味。（取材自臉書）
林青霞豪宅發生大火，有人聲稱在東九龍地區也能聞到煙味。（取材自臉書）

香港01報導，林青霞與家人早前住在附近的飛鵝山道8號豪宅，但於2012年時，其鄰居遭到賊人潛入「光顧」。為求住得安心，其丈夫邢李原隨後斥巨資，以逾億元價錢購入安達臣道9號至11號地皮，再以數億元興建「堡壘」，並於2014年將豪宅送贈予林青霞，作為其60歲生日禮物及兩人結婚20周年禮物。根據推算，現時上述豪宅市值已逾11億港元。

據香港媒體引述消防單位說法，火勢大約凌晨零時竄起，至1時43分升級為3級火警，消防隊出動雲梯車從高處不斷灌水。有香港網友表示，大火的濃煙瀰漫到慈雲山區，甚至有人聲稱東九龍地區也聞得到煙味。

臉書社團「香港事故突發報料區」有網友貼出林青霞豪宅所在安達臣道的狀況，畫面可以看到在附近道路開車時，就可以遠遠看到林青霞豪宅火勢，冒出大量火光，有大批消防車在附近準備隨時接手救火。

有網友於凌晨2時5分留言指出，「怪不得，附近都聞到燒東西的味道，半夜嗅醒了，整個屋子都是焦味，現在還不能睡。希望快些救火。大家沒事。」

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