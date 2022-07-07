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嫌百億美元賺太少 港首富李嘉誠賣英資產漲價失敗

記者陳言喬／香港7日電
香港首富李嘉誠近來頻頻出售英國資產。（中通社資料照片）
香港首富李嘉誠近來頻頻出售英國資產。（中通社資料照片）

香港首富李嘉誠最近欲出售其旗下的英國電力網路，但簽約前嫌90億英鎊（約107.2億美元）賺太少，臨時提高售價，結果買方以出於「成本紀律考慮」，選擇放棄。

觀察者網引述英國金融時報消息，由私募巨頭KKR牽頭的財團，原計畫以150億英鎊（約178.8億美元）收購英國最大的配電公司──英國電力網路。但在收購交易的最後時刻，英國電力網路的所有者李嘉誠要求提價，最終該交易以失敗告終。

按原先價格計算，如果這筆交易完成，李嘉誠方面本應獲利超90億英鎊，但李嘉誠嫌它賺少了。

報導稱，李嘉誠臨時提價的理由是英國通貨膨脹大幅上升，匯率也產生了波動。但買方人士認為，李嘉誠方面在簽署協議的前兩天提高了售價，時間短促、價格也不合理，出於成本紀律考慮，他們選擇放棄。

外界認為，英國電力網路公司擁有壟斷地位，且它抗通膨、抗衰退、抗疫情衝擊，這給了李嘉誠「坐地起價」的資本。在英國，電力等私有化基礎設施資產在面臨通貨膨脹時，收益通常會高於成本。此外，俄烏戰爭帶來的能源壓力，也有機會讓電力行業資產成為「現金牛」。

2010年，李嘉誠通過旗下的長江基建等機構，以58億英鎊的價格從法國電力公司能源（法國電力公司）收購了英國電力網路。按照此前與買方約定的150億英鎊銷售價來計算，李嘉誠一買一賣，倒手一下，就差不多賺了逾90億英鎊（超過720億元人民幣）。

「金融時報」稱，知情人士稱，長江基建的決定是英國通膨急劇上升的結果。目前，英國消費者價格指數（CPI）同比漲幅上升至9.1%，達到了1982年3月以來的最高水準。此外，匯率變動同樣也是一個因素。協定原計畫在上月簽署，但是在簽訂日的前兩天，李嘉誠方面提高了售價。

英國 匯率 通貨膨脹

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