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港增2815例確診 第5波疫情復燃 住院翻倍

香港新聞組／香港7日電
香港過去一個月單日新增入院及累計住院確診人數都呈上升趨勢，目前累計住院人數較6月初增加1倍。圖為中環民眾戴口罩出門。（中新社）
香港過去一個月單日新增入院及累計住院確診人數都呈上升趨勢，目前累計住院人數較6月初增加1倍。圖為中環民眾戴口罩出門。（中新社）

香港昨天新增2815例新冠確診病例，創第五波疫情放緩以來新高，較前天增加500多例。過去一個月單日新增入院及累計住院確診人數都呈上升趨勢，目前累計住院人數較6月初增加1倍。若疫情加劇，醫管局可能暫停日間入院檢查或非緊急手術服務。呼吸系統科專科醫生梁子超相信，群體免疫正在衰減，預期短期內疫情會繼續爬升。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新增病例中，2672例為本土感染，過去24小時增加1名確診者死亡。

她又指，香港新增22例懷疑感染Omicron BA.4或BA.5亞變種病毒，BA.4或BA.5的病例占本地感染病例1%，病例逐漸增加反映病毒傳播性高。

醫管局總行政經理關慧敏表示，過去一個月單日新增入院及累計住院的確診人數都呈上升趨勢，5月初每天新入院有約70至80人，6月初回落至每天30至40人，但到近幾週每天新入院回升至超過100人。

她又指，累計住院人數也由6月初約400人，增至現時約830名病人，增加1倍，危殆及嚴重病人也由之前平均每天約20人，增至近日約30人。

關慧敏表示，擔心疫情正轉趨嚴重，若疫情加劇，醫管局有機會調整服務，包括暫停日間入院檢查或非緊急手術。

香港行政長官李家超昨早表示，港方正與中國方面研商減少兩地在通關上的不便，但近期本地COVID-19單日確診數平均在2000例，對減少與中國通關不便構成挑戰。

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