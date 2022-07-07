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李家超設4工作小組處理房屋、扶貧 學者憂雷聲大雨點小

香港新聞組／香港7日電
李家超上任特首後6日首次出席立法會答問會，不過多名議員認為他的回應較空泛。圖為日前他與官員開會。（取材自微博）
李家超上任特首後6日首次出席立法會答問會，不過多名議員認為他的回應較空泛。圖為日前他與官員開會。（取材自微博）

香港特首李家超上任後昨日首次出席立法會答問會，為處理跨代貧窮、土地房屋供應等問題，緊鑼密鼓推出成立四個工作組，涉及土地、房屋、扶貧、環境清潔。其中「土地及房屋供應統籌組」負責監察公私營住宅等用地，定期公布十年用地預測；「公營房屋項目行動工作組」目標提升公營房屋落成效率，並在港府上任百日內提交工作建議。他形容自己會帶領一個「執行型的港府」，以結果為目標，解決問題。

港媒報導，李家超要求各司局長在問題萌芽時，主動介入，落場指導，分秒必爭。負責統籌跨代貧窮小組的政務司司長陳國基表示，將招募首一批2000名居住在劏房的弱勢社群初中學生，推行一個精準計畫，協助他們擺脫跨代貧窮；負責土地房屋供應的財政司司長陳茂波則表示，會制訂未來十年可供發展土地的「熟地」供應預測，並定期公布。

明報報導，有劏房團體質疑兩小組暫未提出實質措施，亦沒有定下增加供應、「告別劏房」、回復三年上樓時間的目標和時間表。

據報導，李家超的四個工作組包括「土地及房屋供應統籌組」、「公營房屋項目行動工作組」、「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」和「地區事項統籌工作組」，兩個與房屋土地有關。

報導引述李家超稱，土地統籌組負責統籌協調土地發展和房屋供應相關的政策局和部門，以「提速、提效、提量」為目標，提高土地和房屋供應效率；公營房屋工作組負責督導公營房屋項目，並會在港府上任百日內提交初步加快興建公營房屋的工作建議，令供應「提早及提量」，並主力處理「公屋提前上樓計畫」、部門分工協調方案、善用私人參建模式和壓縮建築設計等，以及解決各主要影響準時完成公營屋項目的跨部門問題。公屋工作組將於下周開會。

報導指出，領導公營房屋工作組的副財政司長黃偉綸表示，期望9月底提交具體工作建議，未來工作重點是提升2022至27年的公營房屋供應量，以及確保為興建2028至32年的逾23萬個單位，在人才培訓、人手和科技應用上打下基礎。他又指上屆港府成立的土地供應專責小組諮詢廣泛和耗時，不適切和不需要。

此外，據港媒報導，港府推出成立四個工作組，有學者建議，應促請會議避免流於「口水會」，以免發生雷聲大雨點小的狀況，學者悲觀認為，短期內未必有立竿見影的成果。

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