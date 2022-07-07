一國兩制走樣 美駐港領事勸中「傷港只會自傷」

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 回歸滿25年，美國駐港澳總領事史墨客昨天表示，北京 近幾年作為損害香港自治，不只動搖香港金融中心地位，人才也紛紛出走。他奉勸北京，破壞香港自治只會傷害自己長期利益。

史墨客昨透過視訊方式出席華府智庫「戰略暨國際研究中心」活動，分享過去三年他所目睹香港的改變。他表示，「一國兩制」當初是個全新、未經驗證的概念，初期看來運作正常，但中國近幾年行徑卻損害香港自治。

他引述過去三年美國國務院撰寫的「香港政策法」報告指出，北京破壞香港民主制度，對司法體制施加前所未見的壓力，扼殺學術、文化與新聞自由，並迫使數十個公民社會團體解散，「這些行為的後果不言而喻。」

史墨客表示，北京動搖國際對香港信心的根基，包括可預期性，這是香港過去之所以能搖身成為全球服務與金融中心，深深吸引投資人的關鍵。這些傷害對香港人民造成影響，也深深影響國際商業利益，包括美國企業。

此外，史墨客指出，香港自治的侵蝕也會傷害中國長期利益。他奉勸北京，魚與熊掌不可兼得，若香港繼續往目前趨勢發展，其作為金融中心的優勢將持續被侵蝕。他強調：「香港變成另一個大陸城市對誰都沒好處，尤其是中國。」

此外，外交部駐港公署昨舉辦習近平 主席七一講話宣傳介紹會，香港英商會行政董事戴林瀚認為，習近平講話傳遞出積極信息，特別是「中央保持普通法制度，這對香港的國際商業非常重要」。