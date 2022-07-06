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罕見 香港公僕統一加薪2.5% 公務員團體批變相減薪

香港新聞組／香港6日電
港府公務員擬統一加薪2.5%，生效日期追溯至今年4月1日，公務員團體認為調薪增幅不合理，變相減薪；圖為市民於港府總部外的天橋上行走。（中新社）
港府公務員擬統一加薪2.5%，生效日期追溯至今年4月1日，公務員團體認為調薪增幅不合理，變相減薪；圖為市民於港府總部外的天橋上行走。（中新社）

上屆港府懸而未決的公務員加薪方案出爐，新一屆行政會議昨天召開首次會議，通過高中低層公務員罕有地統一加薪2.5%，稍高於預算案預測2%基本通膨率，未跟隨先前薪酬趨勢調查提出的加幅，生效日期追溯至今年4月1日。港府的決定卻引起公務員團體反彈，均認為增幅不合理，某程度等於減薪，打擊公務員士氣。

薪酬趨勢調查結果於5月底出爐，低層及中層公僕分別加薪2.04%、4.55%，高層加薪更達7.26%，幅度遠遠高於中低層兼跑贏「通膨」，社會普遍批評加幅「離地」。

明報報導，公務員事務局長楊何蓓茵昨解釋，今年經濟情況特別，故須比較小心處理。對於幅度是否屬港府底線，她稱最終行會決定，現不宜猜度。行會召集人葉劉淑儀則形容這是「政治決定」，2.5%已高於本來低層公務員薪趨淨指標，相信高層公務員有些不開心。

據報導，公務員團體及商界對加幅反應兩極。多個公務員團體批評未考慮公務員連續兩年凍薪，質疑綜合幅度未能追上通膨，打擊士氣。華員會會長利葵燕說問責官員薪酬可追回通膨，但公務員則不能，反建議上調至4%至5.3%。有不願具名的公務員團體代表質疑加幅是行會政治決定，本身缺理據。早前批評薪趨調查結果脫離現實的香港總商會稱加幅合理，指目前建議加幅可暫時舒緩企業的人力成本壓力。

報導稱，香港政策研究所高級研究員林緻茵分析，上屆港府臨時抽起加薪議程，新港府即拍板可免再拖延，一方面要參考社會意見，也避免對需要參考港府加幅的商界造成太多不確定情況。

現屆行會昨首次開會後通過加薪建議，公務員畫一建議加薪2.5%，較接近趨勢調查的下限。局方今與4個公務員中央評議會職方代表會面，然後會再提交行會拍板，爭取本月提交立法會財委會審議。

報導稱，楊何蓓茵昨解釋，經過考慮經濟情況、港府維持赤字預算、國際地緣政治環境，及三個薪酬趨勢淨指標為正數等多個因素後定下加幅，認為公務員應可以理解。

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