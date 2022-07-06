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前梵蒂岡駐港代表示警：香港已非天主教灘頭堡

香港新聞組／香港6日電
天主教香港教區榮休主教陳日君（中）5月遭港警拘捕後，香港天主教團人心惶惶。（Getty Images）
天主教香港教區榮休主教陳日君（中）5月遭港警拘捕後，香港天主教團人心惶惶。（Getty Images）

前梵蒂岡駐港代表何明哲卸任前向50個多個在香港的天主教傳教團體發出嚴厲訊息，稱在北京施壓下，「過去數十年享有的自由已結束」，並指改變將要來臨，「香港已不是天主教的灘頭堡」。

路透引述4名知情人士表示，何明哲蒙席（Msgr. Javier Herrera Corona）3月結束在港的6年工作前，向50個多個在港的天主教傳教團體作上述表示。

天主教香港教區榮休主教陳日君樞機5月被港警依涉嫌違反國安法拘捕，震驚國際，外界關注會否影響中國與梵蒂岡的關係。

何明哲一直被視為教宗方濟各在中國的實質代表，何明哲的繼任人將於8月抵港。

報導指出，自2021年10月開始在4個會議中，54歲的何明哲告訴香港天主教傳教團體，中國會緊縮對香港的控制，要準備面對更艱難的未來，並促請同僚要保護天主教傳教團體的物業、檔案及資金。

報導指出，何明哲還表示：「改變將要來臨，你最好作好準備。香港已不是天主教的灘頭堡。」

報導說，何明哲的訊息在2020年6月30日實施「港區國安法後發出」，但他的擔憂超出國安法範疇，而是警告香港與中國在未來數年會更融合，可能導致香港仿效中國，對宗教團體進行各種限制。

報導指出，何明哲又表示，在北京施壓下，不可再依賴基本法保障的宗教自由。在港區國安法實施前，何明哲與其他天主教團體的駐港使節已開始謹慎地將教廷的檔案，移往海外保存。

報導引述其他知情人士表示，在轉移檔案到海外的過程中，他們擔心會被審查，最終將500公斤重的檔案轉移到義大利羅馬，當中透過一些友善的外交管道協助。

報導指出，這些檔案可追溯至1980年代中期，大部分是與中國有關，包括傳教活動，與中國地下教會神職人員的私人談話，以及中國天主教徒遭迫害的情況等。

路透去年12月曾報導，中聯辦曾舉行一場會議，由中國主教向香港天主教高級神職人員簡報中國國家主席習近平的「中國特色」社會主義宗教理論。

香港 北京 港區國安法

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