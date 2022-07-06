港擬修例 野生動物禁餵區擴全港 違者最高罰1.2萬美元

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

漁護署去年推出「殺豬令」，宣布將定期捕捉及人道毀滅於市區出沒的野豬，做法引起社會爭議。漁護署最新提交立法會文件指出，野豬餵飼活動是近年野豬滋擾問題主要成因，為提升公眾意識及增加阻嚇力，認為有必要修訂條例加強打擊餵飼。漁護署倡修例，將現時禁餵區範圍覆蓋全香港 。

明報報導，香港野豬關注組表示不反對修例，但前提是要停止撲殺野豬。

另據香港01報導，漁護署提出，現時條例訂明，於禁餵區違例餵飼野生動物的最高罰款為1萬元。當局將大幅提高罰則，針對性質及程度嚴重的違例餵飼野生動物行為，例如屢次違法者，最高可罰款10萬港元（約1.2萬美元）及監禁一年，增加阻嚇性。

漁護署於提交立法會環境事務委員會的文件中指，現時根據相關條例，任何人在指明的禁餵區餵飼野生動物，一經定罪最高可被判處罰款1萬元。不過漁護署表示，現時禁餵區的畫界主要針對野生猴子，因此很多位於市區的野豬餵飼黑點，並不包括在現時禁餵區的範圍內。

漁護署認為，有必要修訂條例以加強打擊餵飼，當局提出擴展現時條例下「禁餵區」範圍，擴至覆蓋全香港。漁護署解釋，曾考慮將禁餵區只擴展至香港島、九龍及新界的指定餵飼黑點，但考慮到餵飼者可能轉移活動地點和執法困難，認為應將禁餵區擴展至全港，並集中資源在受野豬滋擾最嚴重的地點及鄰近範圍進行執法工作。另外，漁護署又建議提高罰款金額。

「殺豬令」方面，漁護署自去年11月中至今年6月期間，已進行超過50次行動，共人道處理110多頭在市區及民居附近造成滋擾或對公眾構成潛 在危險的野豬。

同時，野豬出沒或滋擾的報告數目方面亦由去年11月錄得200多宗，逐步回落至今年2月至5月合計錄得的為237宗，相較去年同期的396宗為少。傷人數字方面，今年頭六個月發生19宗野豬傷人個案，當中有16宗集中發生在東區柏架山道。針對該黑點，漁護署指在1月至4月期間於該處進行五次野豬捕捉行動，合共捕獲及人道處理共八隻野豬，此後再未有收到該處野豬傷人個案的報告。