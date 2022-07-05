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倪匡反共 港府官員礙於政治正確 哀悼冷處理

中央社／台北5日電
倪匡相信人生百事皆有配額，抽煙、喝酒、戀愛、寫作，無不如此。（取材自微博）
倪匡相信人生百事皆有配額，抽煙、喝酒、戀愛、寫作，無不如此。（取材自微博）

香港知名導演羅啟銳與反共作家倪匡相繼於2日和3日辭世，但對比港府文化體育及旅遊局發布紀念羅啟銳與倪匡悼文的版本，顯然港府官員因礙於政治正確而冷落倪匡。

香港網路媒體01今天報導，倪匡的文學成就享譽中外，但政治立場反共，礙於「政治正確」，港府官員都不敢親自署名與倪匡牽扯，凸顯官方對異議的包容不如以往。

報導說，港府文化體育及旅遊局昨天發給羅啟銳的悼文標題註明「哀悼」，全長282字，並由局長楊潤雄及常秘黃智祖署名，黃智祖還說：「我們對他的離世深感難過，並會永遠懷念他。」

黃智祖悼念羅啟銳，呼應中共領導人習近平2017年發表的新年賀詞，當時習近平談到中國維和部隊的幾名同志壯烈犧牲，也曾說「我們懷念他們」。

香港01報導，正所謂「有比較有傷害」，相隔不到一天，文體旅局追悼倪匡而發布的「深表惋惜」聲明僅89個字，並說「喜歡他作品的人」會懷念倪匡，用詞顯然頗有距離感，而且通篇找不到楊潤雄與黃智祖的大名。

回顧2018年與倪匡齊名的香港4大才子之一、武俠小說名家金庸辭世，前特首林鄭月娥及民政事務局局長劉江華皆具名表達哀悼，並詳列金庸於武俠小說方面的成就。

因金庸於香港回歸前曾參與基本法起草，林鄭另讚揚他在政治上的貢獻，當時的中聯辦主任王志民更親電金庸家屬致意，讚揚金庸作品深蘊民族大義和家國情懷。

香港政壇人士透露，論名氣羅啟銳不如倪匡，官員在一日之內，對兩人的態度明顯大不同，刻意冷落倪匡，只因他一生反共，不免令人質疑，港府的冷處理態度與倪匡政治立場有關。

民主黨民政政策發言人朱子洛表示，政府新聞稿處理手法的不同，相信與倪匡的政治立場有關係，但「出稿總比隻字不提來得好，老實說，以今日的環境，政府會發悼文我個人已感到驚訝」。

不過也有民主派人士說，相信以倪匡的氣度，他在天之靈不會介意這些。

香港 羅啟銳 習近平

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