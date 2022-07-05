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深圳「驛站」名額增半 港盼疫情七夕前受控

香港新聞組／香港5日電
香港醫務衛生局局長盧寵茂稱經溝通過後，深圳當局已處理有關「驛站」的問題，包括每天驛站名額已由原來的1300間增至2000間。（路透）
香港醫務衛生局局長盧寵茂稱經溝通過後，深圳當局已處理有關「驛站」的問題，包括每天驛站名額已由原來的1300間增至2000間。（路透）

香港醫務衛生局局長盧寵茂4日撰文，指深圳已改善從香港北上深圳檢疫酒店「驛站」網頁預訂的安排，期望下月4日的七夕節時，香港疫情受控，加上港深合作，令更多有需要市民返回內地與家人團聚。

明報報導，盧寵茂表示，以往往返香港和內地時，親身嘗試到內地「驛站」網頁預訂深圳的檢疫酒店，名額往往在開售1分鐘後全滿，形容「除了絕望外，便只有絕望」。他稱明白市民對通關的熱切期望，亦明白深圳疫情防控的壓力。他稱經溝通過後，深圳當局已處理有關「驛站」的問題，包括每天驛站名額已由原來的1300間增半至2000間、限制每個IP帳號只能預訂一個號，以及打擊非法炒賣活動及關閉懷疑涉及炒賣的帳號等。

另據香港01報導，盧寵茂指今年8月4日是農曆七月初七「七夕節」，期望疫情可早日受控，加上港深聯手合作，令需要返回內地與家人團聚的市民，無需像牛郎織女般等待到七夕鵲橋相會，可提早經深圳灣大橋進深圳與家人團圓，能「捨鵲橋用大橋」，即經深圳灣大橋北上。

盧寵茂在醫務衛生局「港e局手記」《捨鵲橋用大橋》指，自公布任命後，已有不少市民、議員和團體等向他表達對醫療衛生政策、抗疫措施等的看法和意見，其中大家最關心的是通關問題。

他提到之前出任港大深圳醫院院長，經常要往返香港內地，故明白疫情爆發後往返兩地所遇到的困難，一些同事更需飛往重慶、上海等地隔離，然後回深圳。

盧寵茂表示，白深圳當局其實面對不少壓力，作為國家的南大門，必需保障深港客貨流通，又要確保疫情防控，守好南面的防疫通道；而當地的出入境人數流量亦相當大，之前「驛站」每日約有1300個名額，但從網站預約排隊人數可見，每日10時開放預約，便有超過2萬人登入輪候。他表示，尤其隨著國家對境外入境隔離人士入住檢疫酒店的日數已由14天減至7天，檢疫酒店房間的需求更大。

香港 疫情 防疫

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