遭美制裁 港特首李家超143萬美元選舉捐款皆現金

香港示意圖。圖／shutterstock

香港新任特首李家超向選舉事務處提交選舉開支，顯示因應受美國制裁，與前特首林鄭月娥 支取薪水要用現金一樣，銀行服務受到影響，多項收支要用現金交收。

據李家超提交競選開支資料，獨身一人上路參選、只有約1個月參選期的他，收取捐款共計1127萬元（港幣，下同，約143.6萬美元），他用掉了913萬元，餘款大約213萬元，他將全部捐給公益。

李家超是在今年4月9日宣布參選的，他的選舉經費主要用於各種選舉活動，宣布參選會用了32萬元，其後的政綱發布會和記者會用了51萬多元，5月6日在灣仔舉行造勢大會花了180萬元。

資料顯示，李家超個人形象拍攝花了1萬8000元，證件照片拍攝花了220元。選舉網頁開支用掉120萬元。另外他買了7部手機 ，包括蘋果、三星各一，及5部紅米手機。他還在中環廣場兩個樓層租用共4個辦公單位，辦公室和運輸開支占最多，達到277萬元。

據分析，除了建制政黨經民聯副主席林健鋒捐出口罩 價值約1萬7000多元，其餘捐款來自多個商會、社團聯會、同鄉社團等，中華總商會、廠商會、中華出入口商會、鄉議局各捐30萬元。所有捐款均使用現金，以防銀行擔心受到制裁拒絕提供服務。