人行推動 中港「互換通」來了 鞏固港國際金融地位

中國促進與香港特區金融市場的融合發展。（新華社）

香港 特首換屆和慶祝主權移交25周年活動後，中國持續推進與香港的融合發展。中國人民銀行（中國央行）4日與香港證監會、香港金融管理局，發布「互換通」業務聯合公告，預計六個月後啟動，要進一步促進兩地金融衍生品市場共同發展。

此外，國務院還批准升級中港兩地的貨幣常備互換協議，額度從人民幣5000億元（約746.2億美元）擴大為人民幣8000億元（約1193.9億美元）。

人行4日公布兩項新政，人行副行長潘功勝表示，相關措施，有助鞏固香港國際金融中心和離岸人民幣業務的樞紐地位，並發揮香港做為中國對外開放戰略先行先試重要試驗場的功能，充分體現中共中央對鞏固以及提升香港國際金融中心地位的高度重視，支持香港長期繁榮穩定發展的信心和決心。

潘功勝4日出席債券通五周年論壇暨互換通發布儀式時表示，2017年在香港回歸20周年之際，連接內地與香港債券市場互聯互通的債券通正式上線運行，成為中國金融市場對外開放的重要里程碑。

人行公告，為促進中國與香港金融衍生品市場共同發展，有關機構決定展開兩地利率 互換市場互聯互通合作（簡稱互換通）。

據了解，包括利率期貨及利率期權等銀行間金融衍生商品將成為「互換通」的交易標的。

公告解釋，「互換通」是指中國投資 者，透過兩地基礎設施機構連接，參與兩個金融衍生品市場的機制安排。實行初期，將先開通「北向通」，即香港及其他國家和地區的境外投資者，參與中國銀行間的金融衍生品市場；未來，將適時研究擴展至南向通，即中國投資者參與香港金融衍生品市場。

按照人行公告，北向通將遵守現行中國銀行間金融衍生品市場對外開放政策框架，同時尊重國際慣例做法，便捷境外投資者進行中國銀行間金融衍生品交易和風險對沖。可交易標的初期為利率互換產品，其他品種後續將根據市場情況適時開放。

人行負責人4日對外說明，截至目前，人行累計與40個國家和地區的中央銀行或貨幣當局，簽署過雙邊本幣互換協定，而這是第一次簽署常備互換協定。所謂「常備」，主要指協定長期有效，無需定期續簽，同時互換流程也會進一步優化，資金使用將更加便利。