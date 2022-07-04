風流倪匡年輕遊走五、六女子間 但與腦退化妻廝守到老

84歲的倪匡2019年在香港書展主講「倪匡與衛斯理的科幻世界」。（中通社資料照片）

被喻為「香港 四大才子」之一的倪匡昨日辭世消息傳到內地後引起極大關注，短時間內即登上微博 熱搜榜的第一位，更有不少網民到倪匡生前使用過的微博帳號上留言悼念，紛紛表示「大俠一路走好」。

綜合媒體報導，倪匡生前曾在2012年4月微博開設帳號，與網民談文論藝，唯在同年5月底因一條微博帖文被刪，以後再無更新微博。倪匡最後一條微博帖文稱「哈哈哈哈，不知何故兮博文被刪──由他去吧。各位不妨猜著玩，我還會再寫嗎？ 」

倪匡逝世的消息傳到到內地後，網民紛紛湧到這條帖文下留言悼念，表示「一路好走」、「先生千古」、「感謝您給人間留下的一切」、「世界上有趣的靈魂又少了一個」等。更有網民稱：「偶爾會來看看有沒有更新，雖然知道你不會再寫甚麼了。這次真的再也不會更新了，走好。」

截至昨晚9時，「倪匡去世」一詞條位於微博熱搜榜第一位，另一詞條「香港四大才子只剩下蔡瀾」第四位，而「衛斯理 我的青春」則位於第13位。

他的作品《衛斯理系列》、《原振俠系列》等，華人世界讀者無數，曾有媒體問他兒媳周慧敏也看他的小說 嗎？他哈哈大笑回應：「應該沒有人不看我的小說！」

2018年11月12日金庸私人喪禮於香港殯儀館舉行，倪匡偕夫人到場弔唁。（中通社資料照片）

明報報導，倪匡自認生性風流，曾多次在訪問中承認遊走五、六名女子之間，亦喜歡收集女星裸照和色情光碟，但他與太太李果珍結婚63年相守到老，二人更以「妹妹豬」、「豬豬妹」相稱。倪匡曾說這生人只談過一次戀愛，對象是太太，二人在學時認識，拍拖數月後結婚，相守到老。倪匡晚年確診皮膚癌，身邊好友稱他雖患頑疾，但樂觀依然，最擔心是患有腦退化症的愛妻。

倪匡與胞妹、言情小說作家亦舒，兩人相差11歲，倪匡曾透露和妹妹亦舒已20多年沒連繫。他受訪時曾透露原因「無特別事情，何必妨礙他人生活，俗人不明，以爲必要，十分可笑」。