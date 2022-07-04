倪匡日寫2萬字 虧金庸「九流老闆」代筆弄瞎阿紫

香港示意圖。圖／shutterstock

1963年3月11日，香港 明報刊出倪匡以衛斯理為筆名寫的小說 「鑽石花」，開啟了華文世界科幻小說的時代，曾被譽為「華文世界寫字最快的作家！」

倪匡年前曾於訪問中自稱「自有人類以來，漢字寫得最多的人」，當時坦言：「當年寫這麼多才能維持生存。因此，我曾經逼迫自己每天寫二萬字。」提到倪匡是香港少數純以寫作致富的作家，他搞笑說：「反正吃不飽餓不死，混到現在。」倪匡寫作橫跨偵探、科幻、神怪、武俠、言情等類型小說，他曾表示自己「除了歌詞與廣告詞之外，什麼文類都寫過」。

1962年倪匡開始用筆名「衛斯理」寫科幻小說，在明報副刊連載，已出版的《衛斯理》系列小說達140多本。台灣風雲時代總編輯陳曉林透露，原規畫明年衛斯理滿60歲時出版復刻經典版，可惜倪匡來不及看到。

陳曉林因出版古龍作品，跟倪匡、金庸都是好友。他形容古龍和倪匡是「豪氣凌雲的性情中人」，金庸則是「城府深沉的理性人物」。他透露，某次向古龍抱怨很久沒看到愛不釋手的小說，古龍推薦他看倪匡，形容「倪匡是奇人，他的科幻小說是奇書」，他一看果然入迷，其中「衛斯理系列」對外星人、創世紀的各種懸想令人大開眼界。

台灣遠流董事長王榮文也因金庸而認識倪匡。他透露，金庸是木訥型、倪匡則是豪爽型。當年金庸到歐洲開會，請倪匡代筆正在報上連載的「天龍八部」，結果倪匡大筆一揮將阿紫的眼睛弄瞎了，金庸回來馬上把劇情圓了回來，還讓讀者看不出是他人代筆，可見兩人的交情與默契。

共事多年，倪匡曾8字評價金庸，「一流朋友，九流老闆」。他說站在勞資立場，九流是真，「叫他加兩文稿費，同你拗半日」；換成友儕相處，一流也不假，「他好遷就朋友」。

「倪匡是華文世界寫字最快的作家！」台灣頭號倪匡迷許德成，家中收藏完整的倪匡書籍。他表示，倪匡不止寫科幻，還包括武俠、情色小說、散文更是一絕。還曾擔任數百部電影 的編劇。

許德成並透露，近年有來自上海、台灣與香港等七位倪匡迷組成「倪學七怪」，其中筆名「藍手套」的上海狂粉王錚更被倪匡譽為「宇宙三大衛斯理專家之一」。倪匡昨逝世時，身邊便有「倪學七怪」之一相伴，作家與粉絲間的深厚情誼動人。