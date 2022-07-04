倪匡「追龍」神預言香港毀滅 曾任公安後變反共

倪匡1987年創作的科幻小說《追龍》，描述東方有一個城市，在優勢逐漸消失，城市步向毀滅和死亡。倪匡在節目中透露，所指正是香港。（視頻截圖）

倪匡生於上海知識分子家庭，16歲時為追尋「烏托邦理想」，輟學報考華東人民革命大學，受訓3個月後成為「公安 幹警」，曾參與土改「鬥地主」，但之後反成批鬥對象。1957年到香港 開始寫作生涯，發表第一部小說 ，之後不斷筆耕、日寫萬字，創作膾炙人口的《衛斯理》系列。

香港01報導，倪匡一生以「反共」聞名，被視為「反共作家」，表明不相信「一國兩制」，只是「共產黨 說了算」，又稱「愛國必須反共，反共才是愛國」。他近年接受訪問時亦對香港前景悲觀。

倪匡1983年在報章連載小說《追龍》，當中「預言」東方將有一個大城市要毀滅：「要毁滅一個大城市，不一定是天災，也可以是人禍，人禍不一定是戰爭，幾個人的幾句話，幾個人的愚昧無知的行動，可以令大城市徹底死亡。不必摧毁大城市的建築物，不必殺害大城市的任何一個居民，甚至在表面上看來，這個大城市和以前一樣，但只要令城市原來的優點消失，就可以令它毁滅死亡。」

倪匡曾承認，小說中的「東方大城市」就是香港，認為香港消失的優點就是「自由」，「主要是言論自由，言論自由是一切自由之母，沒有言論自由便沒有其他自由。」

2019年爆發反修例風波，《追龍》被形容為「政治神預言」，同年倪匡出席香港書展活動時被問及小說是否預言成真時，他笑稱自己想法只是天馬行空，預言實現純屬巧合，並無預測能力。

談到香港前景，倪匡說沒資格勸勉年輕人，因自己想法太消極，他認為香港情況是「不可逆轉」，香港對內地的作用已愈來愈小。

倪匡曾坦言，自己從不相信「一國兩制」，直言「一國兩制是共產黨說的，共產黨的話什麼時候靠得住？數十年來沒實現過一句話。」

當時訪問他的大律師公會前主席石永泰接受傳媒查詢時表示，倪匡的作品膾炙人口，陪伴七、八○年代香港人一起成長，形容對方是「傳奇人物」，相信港人會永遠懷念他。

內地多個媒體均有報導倪匡逝世的消息，包括官媒中國新聞網及北京日報，唯報導主要提及倪匡的文藝創作，少有提及倪匡對中國政治的批判。