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倪匡傳87歲去世 台灣搶先華人各地拍攝衛斯理 曾有佳績

記者蘇詠智／即時報導
著名作家倪匡傳87歲去世。圖／報系資料照片
著名作家倪匡傳87歲去世。圖／報系資料照片

著名科幻小說作家倪匡傳在周日（3日）過世，享年87歲。訊息最早是由作家沈西城在臉書的發文寫道：「傳倪匡仙逝，未知真假」，隔了6分鐘又發布新的貼文：「倪大哥今午走了。」很快引起網友熱議，不少書迷留言哀悼。倪匡除了以衛斯理、原振俠等角色系列小說聞名外，也曾創作「六指琴魔」等武俠小說，還曾幫好友金庸代筆寫過一部分的「天龍八部」，後來也成為金庸武俠小說討論的名家，更以幫張徹等大導演編寫過數百電影劇本自豪。

在華人社會不流行科幻、冒險題材的時候，倪匡的衛斯理、原振俠、木蘭花、羅開等系列令讀者為之著迷，想像力彷彿沒有極限。但在天馬行空之外，他又能夠寫傳統的武俠故事和劇本，他幫張徹所編寫的「獨臂刀」捧紅王羽，之後的「報仇」、「雙俠」與「拳擊」等又捧紅了姜大衛與狄龍，邵氏所拍攝的金庸、古龍武俠片也有不少是他來改編劇本。

影片來源：聯合新聞網

倪匡的科幻小說讓主角衛斯理成為書迷耳熟能詳的人物，歷來不少電影公司和電視台都曾經動過改編的念頭，然而特效技術的窠臼造成大都只談談而未能落實，只有粵語片時期拍過「女黑俠木蘭花」，民國72年夏天，華視將他的「透明光」、「妖火」、「天人」、「連鎖」等拍成5個單元的「科幻劇場」，楊光友成為影視節目中第一個扮演衛斯理的男星，當時造成收視話題，倪匡也特地來台，坦言：「透過華視，我在螢幕上首次看到『衛斯理』。」該劇熱播後，帶動他小說在台灣銷量，對於這點他頗肯定。

華視的「科幻劇場」後，香港電影與電視才終於讓衛斯理系列具象化，錢小豪和周潤發在「原振俠與衛斯理」分飾這兩位讀者熟悉的人物，曾在台灣登上一周票房冠軍。新藝城砸大錢拍的「衛斯理傳奇」在春節檔上映，雖然香港票房未如預期理想，台灣還是大賣，看得出台灣觀眾對倪匡小說的偏愛。之後TVB也拍過黎明主演的「原振俠」和羅嘉良主演的「衛斯理」，劉德華也曾在電影「藍血人」演過衛斯理。

有趣的是，倪匡小說搬上大小銀幕，科幻系列並非第一炮，粵語片就已經拍過他的武俠小說「六指琴魔」，之後還有林青霞、元彪、劉嘉玲等主演的新版電影，他在金庸「天龍八部」尚未連載完就要出國時幫對方代筆寫過一陣子，引為畢生最得意的大事之一，不過他寫的部分在金庸後來修改小說的過程中都被刪掉，只有阿紫的眼睛被弄瞎等少數段落還被保存。

楊光友（右）與熊海靈主演改編自衛斯理系列的「科幻劇場」其中一個單元。圖／報系資料...
楊光友（右）與熊海靈主演改編自衛斯理系列的「科幻劇場」其中一個單元。圖／報系資料照片
許冠傑主演的「衛斯理傳奇」在台灣票房反應比香港更出色。圖／報系資料照片
許冠傑主演的「衛斯理傳奇」在台灣票房反應比香港更出色。圖／報系資料照片
劉德華（左）與關之琳曾主演改編自衛斯理系列的電影「藍血人」。圖／摘自HKMDB
劉德華（左）與關之琳曾主演改編自衛斯理系列的電影「藍血人」。圖／摘自HKMDB

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