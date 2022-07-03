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網傳倪匡逝世 作家沈西城：「倪大哥」今午走了

仇亞引發心理疾病 法拉盛醫院免費治療

倪匡傳離世／3年前透露患皮膚癌 失去味覺決定放棄治療

香港新聞組／香港3日電
倪匡2012年4月獲得第31屆香港電影金像獎終身成就獎。（取材自微博）
倪匡2012年4月獲得第31屆香港電影金像獎終身成就獎。（取材自微博）

香港著名作家倪匡3日傳出離世消息，享年87歲。港媒報導，他在2019年書展期間透露．受皮膚問題困擾多年，患上皮膚癌，失去味覺，難以享受美食的滋味，聽過醫生意見後，決定放棄治療。

香港01報導，倪匡曾透露因皮膚病前後看了7個醫生，愈看愈古怪，當中有3人說是癌症，4人說是濕疹，最後發現有惡性腫瘤，笑指過程如《封神榜》一般，但他已決定放棄治療，笑言病痛最終也會與他「同歸於盡」。

倪匡出生於1935年5月30日，本名倪聰，被喻為「香港四大才子」之一，為女作家亦舒兄長；兒子倪震，新婦為藝人歌手周慧敏。倪匡2012年4月獲得第31屆香港電影金像獎終身成就獎。

倪匡除了以衛斯理、原振俠等角色系列小說聞名外，也曾創作「六指琴魔」等武俠小說，還曾幫好友金庸代筆寫過一部分的「天龍八部」，後來也成為金庸武俠小說討論的名家，更以幫張徹等大導演編寫過數百電影劇本自豪。

在華人社會不流行科幻、冒險題材的時候，倪匡的衛斯理、原振俠、木蘭花、羅開等系列令讀者為之著迷，想像力彷彿沒有極限。但在天馬行空之外，他又能夠寫傳統的武俠故事和劇本，他幫張徹所編寫的「獨臂刀」捧紅王羽，之後的「報仇」、「雙俠」與「拳擊」等又捧紅了姜大衛與狄龍，邵氏所拍攝的金庸、古龍武俠片也有不少是他來改編劇本。

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