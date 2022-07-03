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香港機場第三跑道 7/8安排航班升降 盼吸大灣客轉機

香港新聞組╱香港3日電
香港國際機場第三跑道8日將使用，初期每周只會使用五晚。圖為工程人員于第三跑道上工作。(中新社)
香港國際機場第三跑道8日將使用，初期每周只會使用五晚。圖為工程人員于第三跑道上工作。(中新社)

有助香港鞏固國際航空交通樞紐地位的香港國際機場第三跑道工程，將於8日啓用，初期每周使用五晚，機管局估計港府逐步放寬入境限制、全球航空恢復後，三跑使用量會增加，亦可吸引大灣區旅客赴港轉機外遊。

文匯報、明報報導，三跑今年4月完成試飛。機管局公布，將於7月8日起安排航班於三跑升降，讓本地及海外航空業界持份者有秩序地熟習相關運作程序及協作安排。據民航處資料，三跑周五開始使用後，每周只會在周一、三、四、六和周日晚上部分時間運作，周二和周五關閉，相比起每周只有兩晚關閉6小時的南跑道，三跑的使用時間較短。機管局表示，之後將循序漸進編配更多航班於三跑運作。

香港機場管理局行政總裁林天福早前表示，三跑系統項目工程遇到不少挑戰，包括填海所需的沙粒短缺問題，但在中央政府、廣東和廣西政府支持下，確保有足夠的沙粒供應，讓填海如期完成。

新冠疫情亦影響人手及物料供應，但透過調整工序與施工時間表，成功維持了工程進度。三跑道系統目標是達到每小時處理102班航班，預計在2035年，即三跑道系統建成後的10年內，可達到處理年客運量1.2億人次、年貨運量1000萬公噸的目標。

據報導，連同其他三跑道系統工程項目，包括二號客運大樓擴建、新T2客運廊、新旅客捷運系統及行李處理系統等，目標於2024年如期完成整項工程。

香港國際機場第三跑道8日將使用，初期每周只會使用五晚。圖為第三跑道系統施工現場。...
香港國際機場第三跑道8日將使用，初期每周只會使用五晚。圖為第三跑道系統施工現場。(中新社)

香港 機場 疫情

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