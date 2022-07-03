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故宮遇颱風延今天開館 門票被炒賣2張千元

香港新聞組╱香港3日電
原定2日開放的香港故宮文化博物館，因颱風延至3日開放。圖為香港前特首林鄭月娥等6月22日參觀館內展品。(中新社)
原定2日開放的香港故宮文化博物館，因颱風延至3日開放。圖為香港前特首林鄭月娥等6月22日參觀館內展品。(中新社)

颱風「暹芭」襲港，原定2日開放的香港故宮文化博物館，順延至3日開放；在懸掛8號風球的21小時期間，共接獲45宗塌樹、1宗水浸報告，風暴下有兩男1女受傷到公立醫院急症室治理。

綜合港媒報導，原定昨日開放的香港故宮文化博物館順延至今日開放，料全日可高達1.1萬人入場，超出每日可接待7000人的容量，館方今日延長開放4小時，持有昨日10時與11時門票的訪客，今日可提早於9時或原有時段入場參觀。另外，故宮門票傳被炒賣，有人在網上以1000港元兜售兩張原價120港元的特別門票，館方指門票不得轉售，如有必要會將個案交由執法部門跟進。

大公報報導，「暹芭」的威力超乎預期，平日人頭湧湧的銅鑼灣街頭，昨日行人寥寥，沿街商鋪多數關閉。戲院成為風暴下的好去處，市民張先生笑言，突然出現「風假」，便與朋友一行三人去看電影。

另外，港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）昨日受颱風影響暫停服務，大批早前辛苦搶購車票返內地的市民受影響，有人急需往內地照顧患者長者，部分人在改掛3號風球後湧到大橋口岸，但有人的48小時核酸檢測陰性結果過期。金巴表示，改發3號風球後已盡快恢復運營，昨晚7時開出一班車。

香港雖然受到狂風驟雨侵襲，大部分事故涉及塌樹及危險招牌。截至昨日下午4時，當局共接獲45宗塌樹、1宗水浸報告。

其中，黃大仙豪苑商場外牆一幅約30呎乘10呎的招牌帆布被吹脫搖搖欲墜；中環堅道有大廈外牆一幅約10米乘8米棚架上午7時半被吹歪，大量竹枝墜地；半山雅寶利道有20米大樹塌下壓中一輛的士；山頂貝璐道7號近永安邨及元朗牛潭尾清攸路亦有10米大樹被吹倒；警方在八鄉錦上路發現一棵直徑約50厘米，4米高大樹倒塌在迴旋處路中心，即迅速使用工具移除。

原定2日開放的香港故宮文化博物館，因颱風延至3日開放。圖為鑲有玻璃門釘的香港故宮...
原定2日開放的香港故宮文化博物館，因颱風延至3日開放。圖為鑲有玻璃門釘的香港故宮文化博物館大門。(中新社)

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