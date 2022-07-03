疫情衝擊…澳門6月博彩收入年減6成 創近2年最低
澳門疫情仍未受控，昨新增56宗確診個案，33宗屬社區發現。疫情衝擊博彩收益，澳門6月博彩收入比去年同期減少62.1%，總計上半年博彩收入比去年同期減少46.4%。
香港昨天則新增2084宗新冠病毒陽性檢測的本地感染個案，包括714宗核酸檢測陽性個案。
明報報導，6月澳門博彩業的營收是24億7700萬澳門元(下同，約3億美元)，上半年的營收是262億6900萬元，因當前疫情嚴峻，當局呼籲賭場人力應削減九成。
報導指出，澳門6月的博彩營收創下2020年9月以來最少紀錄，而且是連續4個月大跌超過五成，至於當局下令賭場人力減九成，業界早已配合，若干賭場只開10張賭檯，有些甚至只開5至6張。
此外，澳門6大博彩企業與政府新簽續期半年的合約，銀河娛樂及新濠博亞各只留一個衛星場，原屬銀娛的衛星場利澳及總統娛樂場，都不再續約並停業。
澳門博彩旗下自行推廣的海島娛樂場暫停營業，另有三家原屬澳博的衛星場也停運，顯示疫情嚴峻確實影響賭客試手氣的意願。
至於歷史悠久並暫停營業的皇宮娛樂場、希臘神話及一度復業的賽馬會娛樂場，都沒有如過往再名列澳博旗下，並標示「暫停營業」。
澳門日報報導，澳門昨新增56宗確診個案，累計這波疫情的新增染疫數達694例，衛生局傳染病防控處長梁亦好證實，北京已派人赴澳協助遏止疫情，目前還在分析疫情數據，如何部署抗疫措施還有待評估。
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