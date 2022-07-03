駱惠寧：盼香港各界以「蘇州過後無艇搭」緊迫感謀發展

香港中聯辦主任駱惠寧2日表示，習近平的講話一錘定音，「給香港派了一劑定心丸」。(中通社)

2047年是否為香港 實踐一國兩制的終點備受關注。中聯辦主任駱惠寧昨天表示，國家主席習近平 1日發表講話一錘定音，「給香港派了一劑定心丸」，表明要長期堅持一國兩制，是歷史性地回答了一國兩制會走多久的重大問題；並希望社會各界積極行動，支持特區政府「把握最大民心」。

香港電台、明報報導，中聯辦昨天上午舉辦「香港社會各界學習宣傳貫徹國家主席習近平重要講話精神」座談會，駱惠寧表示，在香港從由亂到治走向由治及興的關鍵時刻，習近平冒著疫情 親臨視察，並出席慶祝回歸25周年大會，體現他對香港的高度重視。

駱惠寧指出，習近平1日的講話深刻闡述了全面準確理解貫徹一國兩制方針的重大理論，具有重要里程碑意義。他引述習近平的發言提到，一國兩制實踐取得舉世公認的成功，要長期堅持，他認為，「這是歷史性地回答了一國兩制要搞多久的重大問題」。

駱惠寧提到，習近平的講話一錘定音，給香港派了一劑定心丸，增強港人和國際社會對一國兩制行穩致遠的信心，讓擔憂一國兩制方針會變的朋友可以安心，讓抹黑謠言不攻自破。

駱惠寧說，發展是解決香港各種問題的金鑰匙，香港各界要善於把握戰略機遇，以「蘇州過後無艇搭」的緊迫感，聚精會神謀發展，並在排解民生憂難上，積極支持港府，把握最大民心，讓發展成果更多、更公平惠及全體市民。

至於駱惠寧所指的「蘇州過後無艇搭的緊迫感」謀發展，劉兆佳認為是要港府加快發展速度，盡早取得成效，但不代表在未來5年要完成所有工作，而是最起碼需開始，為由治及興的長遠發展打好基礎，令人對香港前景有信心。

據報導，特首李家超昨在社交平台表示，將與廣東省及深圳市共同努力推進粵港澳大灣區發展，並多溝通交流，令香港更好融入國家發展大局。