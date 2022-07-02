「Yes，Sir」成絕響 港警隊改中式步操

香港警隊自1日起全面採用解放軍隊列，港片中熟悉的「Yes，Sir」也將換成以中文的「知道，長官」取代。（取材自環球時報）

7月1日起，香港 警隊將全面採用中式步操，港片中熟悉的「Yes，Sir」也將換成以中文的「知道，長官」取代。今年的七一，除了是香港主權移交25周年外，香港警隊也出現了變化。據「環球時報」報導，香港警隊全面採用中式步操、反恐戰術部隊換裝新制服，中國大陸國產裝甲車「劍齒虎」也正式投入使用。

香港警察 隊員佐級協會主席林志偉向「環球時報」表示，香港紀律部隊採用中式步操，去除了「殖民色彩」，對國家和香港特區具有象徵意義，有利於團結香港。

「環球時報」報導，「向右轉！齊步走！」走進位於黃竹坑的香港員警學院，一隊女學員從一棟建築走出，在帶隊警官口令下熟練地列隊，並喊著清脆的「一、二、一」出發；不僅是這隊學員，學院裡所有警員在日常列隊行進時都已經採用中式步操，「我們每位學員都為正式採用中式步操感到光榮和自豪。」一位陳姓護旗手學員表示，因為中式步操能體現對國家的歸屬感和民族情懷。

另外，香港三支「反恐戰術部隊」1日起也將換裝，穿著由大陸廠商製造的新制服執勤，以新形象迎接香港主權移交25周年。

1997年至2021年，香港五大紀律部隊仍採英式步操。2021年，大陸解放軍 駐香港部隊為香港紀律部隊組織解放軍隊列培訓，並自2022年7月1日起全面改用解放軍隊列。