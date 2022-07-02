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會見李家超 習：站在港發展新起點 李七一開通微博

香港新聞組／香港2日電
李家超於7月1日開通微博，首條訊息分享日出圖片。（取材自微博）
李家超於7月1日開通微博，首條訊息分享日出圖片。（取材自微博）

中國國家主席習近平昨天上午會見香港新任特首李家超，稱經過廿五年，「一國兩制」和香港發展，都站到新的歷史起點。習近平其後前往視察共軍駐港部隊，然後結束簡短的訪港行程，搭乘高鐵返回中國大陸。

習近平1日出席香港第六屆特區政府就職典禮，為新任特首李家超和港府主要官員監誓後，安排會見李家超。習表示，希望李家超忠誠履行憲制責任，帶領港府全面準確貫徹落實一國兩制方針和基本法，團結香港各界人士務實進取，推動香港從由亂到治走向由治及興。

李家超稱，深知責任重大，將全力以赴，帶領香港政府展現施政新氣象，譜寫發展新篇章，請習近平放心。

習近平其後在李家超陪同下，會見港府新任行政、立法、司法機關負責人。然後前往共軍駐港部隊中環軍營視察，逗留約半小時後離開。

昨天中午約一點，習近平與夫人彭麗媛結束訪港行程，抵達香港西九龍站，乘坐高鐵專列離開香港。香港新任特首李家超與主要官員前往車站送行。港府在現場安排學生歡送，高呼「感謝主席，歡迎再來」，並有合唱團高歌，彭麗媛向合唱團豎起拇指。

1日為香港主權移交25周年，香港第六任行政長官李家超也正式就任。李家超於1日開通了「微博」，表示將在線分享日常生活與工作點滴，協力為香港譜寫新篇章。

李家超上午6時在首條微博上寫道，「這個早上，我有了新的使命，也趁這個機會作新嘗試，在社交媒體展開新一頁。借著在線分享日常工作和生活點滴，希望能夠加強跟市民的互動，讓我們攜手協力，同為香港譜寫新篇章。」同時，並附上日出的圖片。

微博被視為是「中國Twitter」，為中國大陸最大的社交平台之一。微博的熱搜也成為大陸政經社會輿論的熱度指標之一。

香港 習近平 微博

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