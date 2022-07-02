新聞評論／習為一國兩制畫底線 有港澳沒台灣

習近平發表香港版「七一講話」，通篇都在詮釋習近平版的「一國兩制」。圖為慶祝香港主權移交25年，坪石邨懸掛中國五星旗和特區洋紫荊旗。（中通社）

中共 領導人都有作「七一講話」的傳統，因七月一日是中共黨慶，講話大多針對黨國大事，包括制度的重整、權力的組合。所以當習近平 決定七一到香港 ，各方注意力都會投射到「七一講話」之上，特別關注的還有背後的中共二十大腳步聲。

習近平這次的香港版「七一講話」，談「四個必須」和「四個希望」，看上去全都應景香港主權移交廿五年，以及反送中和國安法後的變局、「五十年不變」的效應。深究其講話重點，通篇都在詮釋習近平版的「一國兩制」，或者說是「一國兩制的2.0版」。

當初鄧小平提出的「一國兩制」，有人寫了學位論文，有的成了厚厚的書，但當時的「一國兩制」是典型的鄧小平實用主義版，就是「一個國家，兩種制度」。後來江澤民令其清晰了點，解釋為「井水不犯河水」。

習的講話為「一國兩制」畫出了新道道，用通俗的話說，是令其有了大小、分了高低，定了軟硬。

說有了大小，就是習近平總結出了「一國兩制」的最高原則是維護國家主權、安全和發展利益，而以香港來說，所有居民都要尊重和維護國家根本制度。中國國家根本制度是甚麼，應該就是中國共產黨領導下的社會主義制度。一旦有需要說明白的，一句根本制度就解決爭議，根本的就是大的。

再說高低，可能算是中共領導人正式解答「一國兩制」兩權問題。以前有人理解為兩權分立，即「國家享有主權，但主張高度自治，特區享有治權，就是所謂港人治港」。現在這事說清楚了，中央權力叫「全面管治權」，是必須堅持的，特區擁有的叫「高度自治權」，是要保障的。當然也強調兩者要統一，是不是就叫做「中央全面管治下的特區高度自治」呢？聽上去和做起來都是有高有低的。

最後看軟硬，是那「一國兩制」下的愛國者治港基本要求。這由港澳研究會副會長劉兆佳解讀，指習的講話反映，除了反中亂港和叛國勢力、外部敵對勢力外，只要有人願意接受「一國兩制」，維護國家主權和安全，都屬於可以團結的對象。這大概就是明確了「一國兩制」的一手軟、一手硬，而不是鄧小平版的「你罵共產黨都可以」。

這一代中共領導人最愛「底線思維」，可理解為這一次的詮釋，就是為「一國兩制」畫出或者找到底線了。

當然，習版「七一講話」，還有值得觀察和思索的內容，比如提到「一國兩制」，具體地方只點「香港澳門」、具體對象只點「港澳居民」或「香港澳門同胞」，沒有「港澳台」或者「兩岸」之類字眼，這有新意或深意嗎？