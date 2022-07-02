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西方唱衰一國兩制 中：任何抹黑都是徒勞

記者黃雅慧／綜合報導
中國外交部發言人趙立堅表示，任何外部勢力都無法阻擋一國兩制「行穩致遠」。（取材自推特）
中國外交部發言人趙立堅表示，任何外部勢力都無法阻擋一國兩制「行穩致遠」。（取材自推特）

香港主權移交25周年大會暨香港特區第六屆政府就職典禮在1日舉行，但美國、英國等西方國家紛發表聲明或談話，指責香港民主法治和「一國兩制」制度。對此，中國外交部發言人趙立堅於1日記者會回應，任何對一國兩制成功實踐的抹黑都是徒勞，任何外部勢力都無法阻擋一國兩制「行穩致遠」。

趙立堅首先表示，香港回歸祖國25周年慶典日，個別西方國家在這一屬於包括香港同胞在內的全中國人民的喜慶時刻跳出來，對「一國兩制」在港實踐說三道四，對純屬中國內政的香港事務指手畫腳。中方對此堅決反對，強烈譴責。

趙立堅強調，這些國家動輒把民主、人權掛在嘴邊，卻對自身存在的嚴重問題和斑斑劣跡視而不見，他們沒有資格對一個繁榮穩定和團結奮進的香港說三道四。

趙立堅正告這些國家，任何對「一國兩制」成功實踐的抹黑都是徒勞的，任何對中國內政的插手干預都不可能得逞，任何外部勢力都阻擋不了「一國兩制」行穩致遠，香港將保持繁榮穩定的前進步伐。

對於香港回歸25周年，英國首相強生6月30日指出，中國沒有信守「一國兩制」的承諾。強生並表示，英國「不會放棄香港」；美國國務卿布林肯1日則發表聲明稱，香港和北京政府違背了對港人「一國兩制50年不變」的承諾，強調美國與香港人站在一起，並加強力道呼籲中國應恢復承諾港人的自由。

香港 趙立堅 英國

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