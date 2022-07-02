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給香港4必須4希望 習：一國兩制沒必要改變

香港新聞組／香港2日電
中國國家主席習近平（右）7月1日出席香港新一屆政府就職典禮，香港新任特首李家超（左）及港府主要官員宣誓就任，習近平監誓。（歐新社）
中國國家主席習近平（右）7月1日出席香港新一屆政府就職典禮，香港新任特首李家超（左）及港府主要官員宣誓就任，習近平監誓。（歐新社）

中國國家主席習近平到訪香港，昨天上午的講話被視為重頭戲。習近平在講話中提出「一國兩制」的新詮釋，以及他給香港的「四個必須」和「四個希望」。香港官員和建制派齊聲稱頌，指其是為香港打「強心針」、派「定心丸」。

七月一日香港特區廿五周年慶祝大會上，習近平大談「一國兩制」，除了說「一國兩制」是好制度，沒有必要改變，還對「一國兩制」提出新詮釋，強調「一國兩制」的根本宗旨和最高原則，是維護國家主權、安全和發展利益。在這根本宗旨和最高原則下，他以要求香港的「四個必須」，具體詮釋香港版的「一國兩制」。

首先是「必須全面貫徹一國兩制的方針」，在維護國家主權、安全和發展利益前提下，香港澳門保持原有資本主義制度長期不變；並稱「一國」原則愈堅固，「兩制」優勢愈彰顯。

其二是「必須堅持中央全面管治權，以及保障特區高度自治權相統一」，強調「中央政府的全面管治權」是特區高度自治權的源頭，同時亦尊重和維護特區依法享有的高度自治權。

其三是「必須落實愛國者治港」，要把管治權牢牢掌握在愛國者手中，作為保證香港長治久安的必然要求。

其四是「必須保持香港獨特地位和優勢」，支持香港鞏固國際金融、航運和貿易中心的地位，維護自由開放的營商環境，保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫。

再看「四點希望」，都是提給香港政府的。一是著力提高治理水平；二是增強發展動能，主動對接大陸十四五規劃、大灣區及一帶一路發展機遇；三是排解民生憂難，指香港最大民心是希望生活更好，在居住、創業、教育等有更好條件；四是共同維護社會和諧穩定。

習近平稱，經歷風風雨雨後，證明「香港不能亂、也亂不起」。他提到要重視青年，引導青少年增強民族自豪感和主人翁意識，幫助青年解決學業、就業、創業及置業困難。

港澳研究會副會長劉兆佳說，習的講話反映北京認為「一國兩制」成功，向香港和國際社會講明會長期堅持，不會動搖或改變，不用擔心二○四七年會終止。

此外，據明報報導，國家主席習近平事隔5年再訪港，行程縮短至兩天，每日乘高鐵來回，未有在港過夜，實際逗留在港約共12小時。離港前，習近平到訪駐港部隊，要求他們為維護國家安全和香港長期繁榮穩定、推進一國兩制實踐在港行穩致遠作更大貢獻。

香港 習近平 澳門

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