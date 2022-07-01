高規格保安 習改乘國產紅旗防彈車 示威請願消失

國家主席習近平到香港，香港警方實施前所未見的高規格保安。（Getty Images）

中國國家主席習近平 到香港 ，香港警方實施前所未見的高規格保安護送，沿途封路造成多區壅塞；此外，香港沒有示威請願活動，但香港民主黨 發表推動民主自由的立場書。

明報報導，習近平訪港，警方保安嚴密，出動內地製新裝甲車「劍齒虎」，及調配大量警力，包括反恐戰術部隊巡邏。習近平和夫人乘坐「紅旗」房車出入，至少10多架警車和私家車組成車隊，以最高級別的「5人箭」陣式護送。

中國國家主席習近平伉儷30日搭乘高鐵抵港，香港警方採取嚴密保安措施。拍攝習近平伉儷專車的記者也要逐一接受警員及警犬（圖）搜查所攜物品，還要登記身分證和記者證。（中央社）

報導指出，以往領導人訪港，均會乘坐由香港警方提供的寶馬七系防彈車，包括2012年時任國家主席胡錦濤訪港、2016年時任全國人大委員長張德江訪港，以及2017年國家主席習近平訪港。習近平與夫人這次改乘配以香港車牌的國產「紅旗」防彈車，外觀與紅旗「H9+」型號的卓越訂製版相似。根據紅旗官方網站資料，「H9+」型號的「指導價格」為86萬元人民幣（約12萬8000美元），車廂配備真皮座椅，座椅有加熱及按摩功能，並有12.3吋顯示屏。

習近平和夫人抵港，乘坐「紅旗」防彈車出入。（取材自臉書）

對習近平訪港，香港商界和其他界別人士，連日在報章上大買廣告位表示歡迎。香港廠商會會長史立德說，香港在過去幾年經歷巨大挑戰，社會元氣及經濟活力有待恢復，相信習近平能提振港人信心，並希望他能為香港的政制發展和經濟民生作出指導。

香港民主派碩果僅存的民主黨，選擇在這天發立場書，說在「香港回歸廿五周年」，他們仍會保持盼望，不會放棄，會盡力發聲，繼續和願意留港的市民並肩推動民主自由、捍衛人權法治、改善市民褔祉、解決貧窮及房屋等問題。

該黨的立場書說，仍相信「一國兩制」、「港人治港」、高度自治是最切合香港實際情況的安排，但希望港府正視港人憂慮，以不同措施穩定人心。

香港過去以示威行動最多而知名的社會民主連線，此前已公開宣布不會在七一活動時舉行示威。但社民連主席陳寶瑩昨表示，香港國安處警員廿九日搜查六名社民連成員的寓所，又指各人最近都受到警方跟蹤監視。社民連說，香港警方對基本法賦予的和平請願權利如臨大敵，深感遺憾和荒謬。