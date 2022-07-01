我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今天只有殘留的軀殼：香港主權移交25年「愛國者七一」

人口普查局最新數據：亞裔、西語裔增加 唯白人變少

高規格保安 習改乘國產紅旗防彈車 示威請願消失

香港新聞組／香港1日電
國家主席習近平到香港，香港警方實施前所未見的高規格保安。（Getty Images）
國家主席習近平到香港，香港警方實施前所未見的高規格保安。（Getty Images）

中國國家主席習近平香港，香港警方實施前所未見的高規格保安護送，沿途封路造成多區壅塞；此外，香港沒有示威請願活動，但香港民主黨發表推動民主自由的立場書。

明報報導，習近平訪港，警方保安嚴密，出動內地製新裝甲車「劍齒虎」，及調配大量警力，包括反恐戰術部隊巡邏。習近平和夫人乘坐「紅旗」房車出入，至少10多架警車和私家車組成車隊，以最高級別的「5人箭」陣式護送。

中國國家主席習近平伉儷30日搭乘高鐵抵港，香港警方採取嚴密保安措施。拍攝習近平伉...
中國國家主席習近平伉儷30日搭乘高鐵抵港，香港警方採取嚴密保安措施。拍攝習近平伉儷專車的記者也要逐一接受警員及警犬（圖）搜查所攜物品，還要登記身分證和記者證。（中央社）

報導指出，以往領導人訪港，均會乘坐由香港警方提供的寶馬七系防彈車，包括2012年時任國家主席胡錦濤訪港、2016年時任全國人大委員長張德江訪港，以及2017年國家主席習近平訪港。習近平與夫人這次改乘配以香港車牌的國產「紅旗」防彈車，外觀與紅旗「H9+」型號的卓越訂製版相似。根據紅旗官方網站資料，「H9+」型號的「指導價格」為86萬元人民幣（約12萬8000美元），車廂配備真皮座椅，座椅有加熱及按摩功能，並有12.3吋顯示屏。

習近平和夫人抵港，乘坐「紅旗」防彈車出入。（取材自臉書）
習近平和夫人抵港，乘坐「紅旗」防彈車出入。（取材自臉書）

對習近平訪港，香港商界和其他界別人士，連日在報章上大買廣告位表示歡迎。香港廠商會會長史立德說，香港在過去幾年經歷巨大挑戰，社會元氣及經濟活力有待恢復，相信習近平能提振港人信心，並希望他能為香港的政制發展和經濟民生作出指導。

香港民主派碩果僅存的民主黨，選擇在這天發立場書，說在「香港回歸廿五周年」，他們仍會保持盼望，不會放棄，會盡力發聲，繼續和願意留港的市民並肩推動民主自由、捍衛人權法治、改善市民褔祉、解決貧窮及房屋等問題。

該黨的立場書說，仍相信「一國兩制」、「港人治港」、高度自治是最切合香港實際情況的安排，但希望港府正視港人憂慮，以不同措施穩定人心。

香港過去以示威行動最多而知名的社會民主連線，此前已公開宣布不會在七一活動時舉行示威。但社民連主席陳寶瑩昨表示，香港國安處警員廿九日搜查六名社民連成員的寓所，又指各人最近都受到警方跟蹤監視。社民連說，香港警方對基本法賦予的和平請願權利如臨大敵，深感遺憾和荒謬。

香港 習近平 民主黨

上一則

習「牽掛」港 2年半來首次離境 劉兆佳：向港派定心丸

下一則

新聞評論／實現愛國者治港 任內最大政績 習須親收割

延伸閱讀

今天只有殘留的軀殼：香港主權移交25年「愛國者七一」

今天只有殘留的軀殼：香港主權移交25年「愛國者七一」
一國兩制新指示 習近平：「愛國者治港」任何時候都不能動搖

一國兩制新指示 習近平：「愛國者治港」任何時候都不能動搖
15年來中共領導人訪港 首度未在「七一」前閱兵

15年來中共領導人訪港 首度未在「七一」前閱兵
美情報總監：中國仍期盼以和平手段統一台灣

美情報總監：中國仍期盼以和平手段統一台灣

熱門新聞

山西太原老人遭多名年輕人毆打並推倒在地，趴在路中央一動不動。（取材自微信）

影／唐山打人案翻版 太原老人遭圍毆 沒動彈後仍被踹頭

2022-06-26 09:00
王心凌曬出自己訓練的照片，被眼尖的網友發現，她從頭到腳穿的都是國產品牌鴻星爾 取材自微博

王心凌翻牌 鴻星爾克再引野性消費潮 賣到缺貨

2022-06-21 09:00
女學生告訴警方她是自願發生關係。(視頻截圖)

劉強東涉性侵案 女方最初稱「自願」 後又提懲罰性賠償

2022-06-26 22:19
女子在地鐵上對一名兒童表演「一字馬」。（取材自極目新聞）

女子成都地鐵裡煽情熱舞 男童看了嚇得不知所措

2022-06-25 21:58
鋼琴家郎朗。(中新社)

郎朗曾代言鋼琴網課爆「欠薪停課」北美家長求償無門

2022-06-28 22:50
李蓓曾有一段婚姻，生了兩個女兒。(取材自21世紀經濟報導)

中39歲「私募魔女」徵婚 超嚴條件：顏值前20%、學歷985以上

2022-06-30 16:20

超人氣

更多 >
81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟

81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟
拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤

拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤
紐時：台式炸雞風行美國 台裔美籍廚師巧手改造

紐時：台式炸雞風行美國 台裔美籍廚師巧手改造
美國環太軍演陣容空前 威懾目標呼之欲出

美國環太軍演陣容空前 威懾目標呼之欲出
南加華人與熊為鄰12載 揭秘熊竟是飛簷走壁高手

南加華人與熊為鄰12載 揭秘熊竟是飛簷走壁高手