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習「牽掛」港 2年半來首次離境 劉兆佳：向港派定心丸

香港新聞組／香港1日電
香港銅鑼灣電子看板30日顯示，歡迎中國國家主席習近平到訪的標語。（中通社）
香港銅鑼灣電子看板30日顯示，歡迎中國國家主席習近平到訪的標語。（中通社）

1日是香港回歸25周年，中國國家主席習近平昨午乘高鐵赴港出席慶祝活動；他抵港後在高鐵站發表簡短講話表示，香港在過去經歷嚴峻考驗和風險挑戰，現在「浴火重生」，事實證明一國兩制具強大生命力，「是一個好制度」。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，習來港不僅代表重視香港，更希望向國際表達香港在國家發展仍占重要角色。

習近平此次視察香港，是自2020年1月訪問緬甸後，兩年半來首次「離境」；明報報導，劉兆佳認為，習近平的講話向港人派「定心丸」，肯定一國兩制對國家和香港均有利，是中央長期堅持的黨策和國策，藉以駁斥對一國兩制的質疑和悲觀情緒。

報導指出，基本法委員會委員、港區人代黃玉山表示，習近平兩日前才到訪湖北武漢，昨天風塵僕僕來港，更顯習對香港的支持和重視。他認為習近平在高鐵站的講話雖短，不過表現親切，反映他一直惦掛香港。

全國僑聯副主席盧文端表示，習近平對香港「飽含深情」，專程來港表明對香港的重視和支持，指習強調一國兩制是好制度，是勉勵香港要堅持一國兩制。

港區人代團長、立法會議員馬逢國說，習近平在講話中對香港非常上心，今次更身體力行來港。他稱，習再度確認中央將繼續堅持一國兩制，「安大家的心」，不止向港人講話，是「講給國際聽」。

時事評論員劉銳紹分析習近平講話，認為他希望利用國際關注之時，顯示香港穩定及重拾正軌。他指出內地官媒昨基本上不提「基本法」23條立法及過去衝突，「過去浴火已經過去了，以後就要重生了」。他認為習近平兩年半來首次離境，顯示他在中共二十大前的地位穩固，完全掌握形勢。

此外，據香港媒體報導，有分析稱，此次離境香港是「試水之旅」，中央領導人將「走出去」參加一些重要國際會議；中國社會科學院亞太與全球戰略研究院研究員許利平認為「不排除這種可能性，因為國際基本恢復了疫情前的多邊會議慣例，比如說剛剛閉幕的G7峰會、北約峰會等等。世界大國已經開展了密切的線下互動，中國也是國際社會的重要一員，如果我們沒有和其他國家進行密切互動，可能對外交造成負面衝擊。」

香港 習近平 緬甸

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