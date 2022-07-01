我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今天只有殘留的軀殼：香港主權移交25年「愛國者七一」

人口普查局最新數據：亞裔、西語裔增加 唯白人變少

新聞評論／實現愛國者治港 任內最大政績 習須親收割

香港特派員李春
1日是香港回歸25周年，中國國家主席習近平到訪香港，發表簡短談話。(Getty Images)
1日是香港回歸25周年，中國國家主席習近平到訪香港，發表簡短談話。(Getty Images)

習近平終於搭乘高鐵抵達香港，首日的簡短講話、連串官式活動，沒能解答這兩天的熱門問題：習近平因何來香港。

習近平因何要到香港成了熱門話題，有好多原因。就習近平而言，是他太長時間沒有「離境」了。他二○二○年一月到訪緬甸，然後武漢爆發疫症，此後他都未曾離開中國大陸，至今約兩年半了。現在他到香港不算出國，仍屬「離境」，以長期以來的規矩，港澳台活動都還是算外事活動。

另外，還有一個政治大事的背景，就是中共二十大預定深秋召開。而為中共二十大作最後準備的，叫做北戴河會議，已經在敲鑼了。如此之忙，要騰出幾天到香港，實在不易。

習近平有兩大原因，不能不到香港。這先由習近平引的荀子來解。習到港後的簡短講話，內容平平，唯一要解的是他用了個典，是「行而不輟，未來可期」。

一個原因，是香港換了特首，習近平要來行監誓大禮。過去幾年，黨國大事都是習近平親自來做，即將卸任的林鄭月娥，是習近平選的，他得來送上一程；一人參選又當選的李家超，也是他拍定，他要來扶他上馬。

若這些政治情意可免就免，還有一事是沒法免的，就是要為新一屆政府主要官員的宣誓進行監誓。這習近平得來，因為他不來，就得李克強來。

香港新特首的宣誓就任，得有一個是「代表國家的人」來做，習近平以中國大陸國家主席身分可以，李克強以國務院總理身分也可以。香港第一任特首董建華上任，就是當時總理李鵬做監誓人。後來溫家寶也以總理身分，擔任曾蔭權就任特首的監誓人。而江澤民、胡錦濤和習近平，也都以國家主席身分監誓。

再說另一個不得不來的，就是中共二十大。中共二十大好多人都猜習近平有意連任。如果要連任，就要拿出有說服力的理由。除了其他的理由，政績得是一個，而政績又是別人做了沒做好，或自己做了別人做不到的。

香港過去十年發生的事，以中共方面來看，已定位為二次回歸，又成功實現「愛國者治港」，這可是過去十年的大政績甚至可以說是最大的政績。既如此，這趟行程就一定要走，且要透過在香港的「重要講話」，把這事給點透了。

習近平千挑萬選用的典，原句是「道阻且長，行則將至，行而不輟，未來可期」，有港官說是勉勵他們的，但怎能排除習近平面對險阻多又漫長的道路，不拿來鼓勵自己呢。

習近平 香港 中共

上一則

高規格保安 習改乘國產紅旗防彈車 示威請願消失

下一則

00後蹲城市捨北上深 9成想換城市 首選長沙

延伸閱讀

一國兩制新指示 習近平：「愛國者治港」任何時候都不能動搖

一國兩制新指示 習近平：「愛國者治港」任何時候都不能動搖
15年來中共領導人訪港 首度未在「七一」前閱兵

15年來中共領導人訪港 首度未在「七一」前閱兵
美情報總監：中國仍期盼以和平手段統一台灣

美情報總監：中國仍期盼以和平手段統一台灣
習近平訪港為何到深圳下榻？港媒：踐行大灣區融合發展

習近平訪港為何到深圳下榻？港媒：踐行大灣區融合發展

熱門新聞

山西太原老人遭多名年輕人毆打並推倒在地，趴在路中央一動不動。（取材自微信）

影／唐山打人案翻版 太原老人遭圍毆 沒動彈後仍被踹頭

2022-06-26 09:00
王心凌曬出自己訓練的照片，被眼尖的網友發現，她從頭到腳穿的都是國產品牌鴻星爾 取材自微博

王心凌翻牌 鴻星爾克再引野性消費潮 賣到缺貨

2022-06-21 09:00
女學生告訴警方她是自願發生關係。(視頻截圖)

劉強東涉性侵案 女方最初稱「自願」 後又提懲罰性賠償

2022-06-26 22:19
女子在地鐵上對一名兒童表演「一字馬」。（取材自極目新聞）

女子成都地鐵裡煽情熱舞 男童看了嚇得不知所措

2022-06-25 21:58
鋼琴家郎朗。(中新社)

郎朗曾代言鋼琴網課爆「欠薪停課」北美家長求償無門

2022-06-28 22:50
李蓓曾有一段婚姻，生了兩個女兒。(取材自21世紀經濟報導)

中39歲「私募魔女」徵婚 超嚴條件：顏值前20%、學歷985以上

2022-06-30 16:20

超人氣

更多 >
81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟

81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟
拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤

拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤
紐時：台式炸雞風行美國 台裔美籍廚師巧手改造

紐時：台式炸雞風行美國 台裔美籍廚師巧手改造
美國環太軍演陣容空前 威懾目標呼之欲出

美國環太軍演陣容空前 威懾目標呼之欲出
南加華人與熊為鄰12載 揭秘熊竟是飛簷走壁高手

南加華人與熊為鄰12載 揭秘熊竟是飛簷走壁高手