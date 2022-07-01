新聞評論／實現愛國者治港 任內最大政績 習須親收割

1日是香港回歸25周年，中國國家主席習近平到訪香港，發表簡短談話。(Getty Images)

習近平 終於搭乘高鐵抵達香港 ，首日的簡短講話、連串官式活動，沒能解答這兩天的熱門問題：習近平因何來香港。

習近平因何要到香港成了熱門話題，有好多原因。就習近平而言，是他太長時間沒有「離境」了。他二○二○年一月到訪緬甸，然後武漢爆發疫症，此後他都未曾離開中國大陸，至今約兩年半了。現在他到香港不算出國，仍屬「離境」，以長期以來的規矩，港澳台活動都還是算外事活動。

另外，還有一個政治大事的背景，就是中共 二十大預定深秋召開。而為中共二十大作最後準備的，叫做北戴河會議，已經在敲鑼了。如此之忙，要騰出幾天到香港，實在不易。

習近平有兩大原因，不能不到香港。這先由習近平引的荀子來解。習到港後的簡短講話，內容平平，唯一要解的是他用了個典，是「行而不輟，未來可期」。

一個原因，是香港換了特首，習近平要來行監誓大禮。過去幾年，黨國大事都是習近平親自來做，即將卸任的林鄭月娥，是習近平選的，他得來送上一程；一人參選又當選的李家超，也是他拍定，他要來扶他上馬。

若這些政治情意可免就免，還有一事是沒法免的，就是要為新一屆政府主要官員的宣誓進行監誓。這習近平得來，因為他不來，就得李克強來。

香港新特首的宣誓就任，得有一個是「代表國家的人」來做，習近平以中國大陸國家主席身分可以，李克強以國務院總理身分也可以。香港第一任特首董建華上任，就是當時總理李鵬做監誓人。後來溫家寶也以總理身分，擔任曾蔭權就任特首的監誓人。而江澤民、胡錦濤和習近平，也都以國家主席身分監誓。

再說另一個不得不來的，就是中共二十大。中共二十大好多人都猜習近平有意連任。如果要連任，就要拿出有說服力的理由。除了其他的理由，政績得是一個，而政績又是別人做了沒做好，或自己做了別人做不到的。

香港過去十年發生的事，以中共方面來看，已定位為二次回歸，又成功實現「愛國者治港」，這可是過去十年的大政績甚至可以說是最大的政績。既如此，這趟行程就一定要走，且要透過在香港的「重要講話」，把這事給點透了。

習近平千挑萬選用的典，原句是「道阻且長，行則將至，行而不輟，未來可期」，有港官說是勉勵他們的，但怎能排除習近平面對險阻多又漫長的道路，不拿來鼓勵自己呢。