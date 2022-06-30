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一國兩制新指示 習近平：「愛國者治港」任何時候都不能動搖

記者林則宏／即時報導
中國國家主席習近平1日對香港「一國兩制」做出新的指示。（截圖自央視新聞直播畫面）
中國國家主席習近平1日對香港「一國兩制」做出新的指示。（截圖自央視新聞直播畫面）

中共中央總書記習近平1日出席慶祝香港主權移交25周年大會，針對「一國兩制」，習近平指出，維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則；中央政府對特別行政區擁有全面管治權，是特別行政區高度自治權的源頭。他強調，要把香港特別行政區管治權牢牢掌握在「愛國者」手中，任何時候都不能動搖。

香港1日上午舉行慶祝香港主權移交25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮。在香港特別行政區第六任行政長官李家超、香港特別行政區主要官員、香港特別行政區行政會議成員完成宣誓後，習近平在會中發表講話。

習近平表示，「一國兩制」是前無古人的偉大創舉。「一國兩制」的根本宗旨是維護國家主權、安全、發展利益，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

他強調，「『一國兩制』是經過實踐反覆檢驗了的，符合國家、民族根本利益，符合香港、澳門根本利益，得到14億多祖國人民鼎力支持，得到香港、澳門居民一致擁護，也得到國際社會普遍贊同。這樣的好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持！」

但習近平同時指出，「一國兩制」在香港的豐富實踐留下很多寶貴經驗，也留下不少深刻啟示。針對「一國兩制」習近平提出四點指示：

一、必須全面準確貫徹「一國兩制」方針。習近平稱，「一國兩制」方針是一個完整的體系。維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則，特別行政區所有居民應該自覺尊重和維護國家的根本制度。

二、必須堅持中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一。習近平強調，香港回歸祖國，重新納入國家治理體系，中央政府對特別行政區擁有全面管治權，這是特別行政區高度自治權的源頭，同時中央充分尊重和堅定維護特別行政區依法享有的高度自治權。

三、必須落實「愛國者治港」。習近平說，政權必須掌握在愛國者手中，這是世界通行的政治法則。世界上沒有一個國家、一個地區的人民會允許不愛國甚至賣國、叛國的勢力和人物掌握政權。把香港特別行政區管治權牢牢掌握在愛國者手中，是保證香港長治久安的必然要求，任何時候都不能動搖。

四、必須保持香港的獨特地位和優勢。習近平表示，「背靠祖國、聯通世界」，這是香港得天獨厚的顯著優勢，「香港居民很珍視，中央同樣很珍視」。他強調，中共中央完全支持香港長期保持獨特地位和優勢，鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，維護自由開放規範的營商環境，保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫。

中國國家主席習近平1日對香港「一國兩制」做出新的指示。（截圖自央視新聞直播畫面）
中國國家主席習近平1日對香港「一國兩制」做出新的指示。（截圖自央視新聞直播畫面）

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