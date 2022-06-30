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習近平訪港為何到深圳下榻？港媒：踐行大灣區融合發展

記者廖士鋒／即時報導
港媒指出，習近平之所以不下榻香港兒選擇深圳，是要展現踐行大灣區融合發展尤其是港深一體化發展理念。圖為港珠澳大橋西人工島隧道口。（新華社）
港媒指出，習近平之所以不下榻香港兒選擇深圳，是要展現踐行大灣區融合發展尤其是港深一體化發展理念。圖為港珠澳大橋西人工島隧道口。（新華社）

中國國家主席習近平30日到訪香港，但是下榻地點將會在深圳，對此港媒分析指出，此舉意在踐行大灣區融合發展。

港媒「香港01」刊文表示，從陸路入境往返港深兩地，並在深圳住宿後再次赴港出席就職典禮，這一非常特殊的行程安排在坊間產生了不小討論，有說法認為這是天氣原因，也有人說出於防疫考慮，但文章強調，香港本身的疫情與安全保障已萬無一失，認為是天氣或防疫安全考慮的說法似乎很難成立。

那為何選擇到深圳下榻？對此文章解釋，領導人行程無小事，在中國的特殊政治文化下更是如此，習近平訪港的下榻地點，「可能是要特地通過這種安排，來展現踐行大灣區融合發展尤其是港深一體化發展理念，並以此展現對新一屆港府的期許」。

文章認為，實際推行大灣區融合發展的過程中，如何找準定位、互相借力，一直是困擾每個城市管理者的難題，就此文章解讀，「這次藉回歸25周年，以及新任特首李家超的就職典禮，習近平在訪港的同時又密集穿梭港深兩地，可以說是用以身作則的方式，向香港社會傳遞了希望加快大灣區尤其是港深融合發展的理念，既是對新任港府的期許，也是對李家超個人的鞭策與鼓勵」。

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