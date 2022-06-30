確診破2000 港大：7月中達高峰 醫管局：做好「床等人」準備

香港29日新增2004宗新冠確診，創近3個月新高。 （中通社）

香港 昨日新增2004宗新冠肺炎確診個案，是今年自4月10日以來個案首次破2000宗。香港大學推算，7月中香港疫情 反彈至高峰，屆時或有逾2000名確診病人需要入院，醫管局表示，已做好「床等人」應變準備。

文匯報報導，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日在疫情簡報會上表示，隨著社交距離 措施放寬，市民生活復常，確診個案穩步上升是預料之內，但目前未出現「爆炸性」升勢，絕大多數入院的確診患者病徵為輕症及病情穩定，仍屬可控範圍內。

報導指出，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，據港大推算，7月中香港的疫情反彈將到達高峰，屆時可能需要2000多張隔離病床應對。醫管局已成立高層次緊急應變指揮中心，集合7個聯網管理層，有需要時可於48小時內調動逾2000張病床，疫情緊急時可於兩周內啟動1.15萬張病床，以及重啟落馬洲河套區「中央援港應急醫院」，做到「床等人」，讓所有有需要的病人立即入院治療。

他說，目前，全港公立醫院有1200張一線隔離病床，已使用224張；二線隔離病床有600張，已使用19張。北大嶼山醫院香港感染控制中心有800張隔離病床，目前仍足以應付需求。

報導稱，醫管局總行政經理（聯網運作）黃立己昨日接受電台訪問時表示，近期入院的確診病人數量維持平穩，每日接收約60人至80人，目前共約600人在醫院留醫，對公立醫院的壓力不大。