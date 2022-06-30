國安法上路2年 港勞權監察：至少62工會被迫解散 11人被捕

國安法實施以來，至少62個工會被迫解散。圖為其中之一的香港職工盟。（取材自職工盟官網）

「香港 勞權監察」於香港國安法實施2年前夕發表報告，表示國安法實施以來，至少62個工會被迫解散，11名工會組織者被捕或被檢控，擔心失去工會的制衡下，港府施政會進一步向商界傾斜。

中央社報導，設立於英國的非營利組織香港勞權監察於29日發表「國安法下的香港工會運動：威權統治的兩年」報告，剖析香港工會在國安法的狀況。

報告指出，香港國安法實施以來，至少有62個工會被迫解散，包括香港教育 專業人員協會（教協）及香港職工會聯盟（職工盟）。1個工會被取締撤銷登記，另有11名工會組織者被捕或被檢控，包括前職工盟主席吳敏兒，她自2021年3月起被收押至今。

報告指出，國際勞工組織（ILO）多次指出，集會與結社自由的權利對一個民主體系至關重要，如今香港公民社會遭受前所未有的衝擊，組織工會、爭取工人權益等行動難以推進。

報告指出，在政治和法律風險下，香港工會正面臨3大挑戰，包括人才流失，行動掣肘及資金短缺。

報告引述有工會人士指出，現時在招收和挽留會員面臨極大挑戰，有工會出現沒有人願意擔任理事，以致要被迫停止運作，留任的組織者亦承受著巨大心理壓力。

在港區國安法 實施後，當局修訂慈善機構的稅務指南，並納入國家安全要求，加強對公眾籌款活動的監管，令工會難以籌募經費。

報告又指，工會亦因港區國安法的法律風險，避免與外國和國際組織推展合作項目。

報告指出，在失去獨立工會的制衡下，擔心香港政府施政會進一步向商界傾斜，預期未來工人權益將遭受更嚴重剝削。