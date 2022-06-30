香港七一天候不佳 氣象預報：橫風橫雨伴雷暴

香港 七月一日將舉辦特區25周年和新政府就職典禮，與會的政商界人士接受嚴格的閉環管理。中國國家主席習近平 預定30日抵港，相關活動當天下午展開。而氣象預報指出，七一當天香港「橫風橫雨」，天氣惡劣。

香港天文台昨日午間發出特別天氣警示，指考慮發出一號戒備信號，因位於南海中部的熱帶低氣壓，預料未來兩日會移向廣東西部沿岸一帶，並逐漸增強，7月1日香港有狂風驟雨，間中有雷暴。香港天文台會向港府提供最新天氣資訊，以便安排當日活動。

新華社官網的「廣東話百科」解釋，粵語「橫風橫雨」就是指惡劣的暴風雨天氣，相近的詞語還包括翻風落雨、風大雨大。

香港網路媒體「01」報導，氣象預報預測七一當天，風力約莫5級，陣風可達到6級；地勢較高的高地，陣風可達7級，距離8號風球風力的8級強風只差一級。在香港，只要氣象預報發布8號風球或以上的警告，當局可視情況宣布停班停課。

香港這樣的壞天氣預測將持續至周末，預估2日將延續如1日的橫風橫雨，而且是狂風驟雨伴隨雷暴，3日則轉為多雲，並降下間歇性大雨同時伴隨雷暴。預報說，回歸連假期間，香港天氣惡劣，呼籲民眾注意天氣變化。