我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約女子推嬰兒車上街竟被槍殺 市長：勢必找出兇手

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

香港七一天候不佳 氣象預報：橫風橫雨伴雷暴

香港新聞組／香港30日電

香港七月一日將舉辦特區25周年和新政府就職典禮，與會的政商界人士接受嚴格的閉環管理。中國國家主席習近平預定30日抵港，相關活動當天下午展開。而氣象預報指出，七一當天香港「橫風橫雨」，天氣惡劣。

香港天文台昨日午間發出特別天氣警示，指考慮發出一號戒備信號，因位於南海中部的熱帶低氣壓，預料未來兩日會移向廣東西部沿岸一帶，並逐漸增強，7月1日香港有狂風驟雨，間中有雷暴。香港天文台會向港府提供最新天氣資訊，以便安排當日活動。

新華社官網的「廣東話百科」解釋，粵語「橫風橫雨」就是指惡劣的暴風雨天氣，相近的詞語還包括翻風落雨、風大雨大。

香港網路媒體「01」報導，氣象預報預測七一當天，風力約莫5級，陣風可達到6級；地勢較高的高地，陣風可達7級，距離8號風球風力的8級強風只差一級。在香港，只要氣象預報發布8號風球或以上的警告，當局可視情況宣布停班停課。

香港這樣的壞天氣預測將持續至周末，預估2日將延續如1日的橫風橫雨，而且是狂風驟雨伴隨雷暴，3日則轉為多雲，並降下間歇性大雨同時伴隨雷暴。預報說，回歸連假期間，香港天氣惡劣，呼籲民眾注意天氣變化。

香港 習近平

上一則

中國6月PMI指數50.2 睽違3個月回升至臨界點以上

下一則

林鄭最後一次授勳名單延後公布 惹議

延伸閱讀

習近平將到訪香港 港媒：取消晚宴回深圳過夜

習近平將到訪香港 港媒：取消晚宴回深圳過夜
「香港回歸時哭了」曾志偉：年輕人要對中國抱感恩之心

「香港回歸時哭了」曾志偉：年輕人要對中國抱感恩之心
港媒採訪七一活動 不能攜帶具政治訊息物品

港媒採訪七一活動 不能攜帶具政治訊息物品
中國打假外資 不准境外中資開設滬深港通帳戶買賣A股

中國打假外資 不准境外中資開設滬深港通帳戶買賣A股

熱門新聞

王心凌曬出自己訓練的照片，被眼尖的網友發現，她從頭到腳穿的都是國產品牌鴻星爾 取材自微博

王心凌翻牌 鴻星爾克再引野性消費潮 賣到缺貨

2022-06-21 09:00
蔡佑秀和女兒以及兩個外孫女。(取材自紅星新聞)

重慶老婦問路被喊「媽」 巧遇失聯24年女兒 以為遇騙子

2022-06-22 11:00
山西太原老人遭多名年輕人毆打並推倒在地，趴在路中央一動不動。（取材自微信）

影／唐山打人案翻版 太原老人遭圍毆 沒動彈後仍被踹頭

2022-06-26 09:00
中國媒體指出，不僅有多條國際航線復飛、多地也縮短了入境隔離時間，駐外使關也開始放寬核發赴中簽證，這釋出了積極的信號。圖為中國東方航空一架班機早前正準備降落北京首都國際機場。（歐新社）

中國多地入境隔離縮短、航班增多 專家：釋積極信號

2022-06-22 12:34
女學生告訴警方她是自願發生關係。(視頻截圖)

劉強東涉性侵案 女方最初稱「自願」 後又提懲罰性賠償

2022-06-26 22:19
女子在地鐵上對一名兒童表演「一字馬」。（取材自極目新聞）

女子成都地鐵裡煽情熱舞 男童看了嚇得不知所措

2022-06-25 21:58

超人氣

更多 >
全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔
紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習

紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習
布碌崙華男車被撞還遭嫁禍 靠攝像頭討回正義與高額賠償

布碌崙華男車被撞還遭嫁禍 靠攝像頭討回正義與高額賠償
把18個月大寶寶忘在車上熱死 維州父愧疚自殺

把18個月大寶寶忘在車上熱死 維州父愧疚自殺
前助理爆瘋狂行徑 水門案記者：足以結束川普政治生涯

前助理爆瘋狂行徑 水門案記者：足以結束川普政治生涯