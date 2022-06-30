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林鄭最後一次授勳名單延後公布 惹議

香港新聞組／香港30日電
今次是特首林鄭月娥任內最後一次授勳，卻突然延後。圖為林鄭(左)2021年頒發大紫荊勛章給律政司司長鄭若驊。（中新社資料照片）
今次是特首林鄭月娥任內最後一次授勳，卻突然延後。圖為林鄭(左)2021年頒發大紫荊勛章給律政司司長鄭若驊。（中新社資料照片）

每年七一，港府均會公布授勳名單和太平紳士委任，但政府28日以「全力籌備慶祝香港回歸25周年相關工作」為由，延後公布授勳名單。政圈普遍認為事件罕見及奇怪，據至少兩名政界人士指，早於個多星期前已知悉獲勳，甚至已啟動了相關程序，不明白政府為何煞停。

香港01報導，港府原定6月30日公布名單，日前提早一日至6月29日，但最後決定押後公布，情況罕見，有獲勳者說，自己都是從新聞報導得悉，政府無再解釋原因。有獲委任為太平紳士的人士指，早前已進行宣誓，認為政府以處理回歸慶典為由押後刊憲，恐怕不太具說服力。

今次是特首林鄭月娥任內最後一次授勳，她過去4年共頒發17枚最高榮譽的大紫荊勳章， 包括行政會議召集人陳智思、律政司司長鄭若驊、新民黨立法會議員葉劉淑儀等，政界關注林鄭臨別秋波，會否大派「荷蘭水蓋」。2017年梁振英落任前，一口氣頒發12枚大紫荊勳章。

報導指出，行政會議成員湯家驊認為，押後授動應與七一慶典安排有關，政府內部分身不暇，舉例指入住隔離酒店資料出錯、嘉賓電郵地址外洩等，因此未及處理授勳這種「小事」。至於他自己是否獲授勳，他說不評論。

任期屆滿而離任的局長，過往通常獲政府頒發金紫荊星章，據知今次亦有離任局長獲授勳，但現在要多等一會。報導說，政府過去曾因應特殊情況、例如疫情，決定改在其他日子公布授勳及太平紳士委任名單，回歸後只有2020年因疫情而押後至10月1日公布。

疫情 香港 林鄭月娥

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