保安為由…七一慶典前夕 港府突撤換記者引反彈

香港政府以保安理由，撤換多家原本獲邀採訪的傳媒機構的記者，引起傳媒反彈。圖為香港七一活動將屆，港府提高保安層級。圖為行人走過巨型水馬。（歐新社）

香港 政府以保安理由，突然撤換多家原本獲邀採訪的傳媒機構記者，部分人甚至抵達隔離酒店後才得悉最新安排。此舉引發香港記者協會、香港新聞行政人員協會、香港外國記者會不滿。批評影響及妨礙新聞採訪，嚴重損害公眾知情權。

香港記者協會主席陳朗昇指出，聯絡香港新聞處副處長了解，對方只表示是基於保安理由，但未能進一步解釋。據悉，至少7家以上媒體接獲港府新聞處通知，包括明報、香港01、南華早報、now新聞台、法新社、大公報、經濟日報等。

香港新聞行政人員協會批評當局的做法，協會發表聲明說，當局今次的傳媒採訪安排極之混亂，深感遺憾。指新聞處到最後一刻才以保安理知須改派記者，並涉及多個來自主要電視台、報章等代表，令相關傳媒在安排上出現諸多困難，包括可能因未能滿足當局規定的核酸檢測 要求次數，令相關機構未能參與採訪，嚴重損害公眾應享有的知情權。協會強烈要求當局清楚解釋事件，並即時採取靈活有效措施，確保傳媒採訪工作不受影響。

香港新聞行政人員協會強烈要求當局清楚解釋今次事件，並即時採取靈活有效措施，確保各已受邀傳媒的採訪工作不受影響，亦要求當局靈活處理近兩日才接到通知要調換記者的傳媒機構的安排，確保調換人員不再受到拒絕，讓他們順利完成採訪任務，同時要求政府檢討今次事件及安排流程，避免再有同類情況發生。

香港外國記者會亦發聲明，指關注有傳媒被拒採訪七一官方活動事件，認為有關限制與當局強調香港仍有新聞自由有嚴重偏差，呼籲當局重新考慮讓所有傳媒機構派員採訪。

對媒體中有指今次進行記者審查，香港政府新聞處稱，香港政府在制定「慶祝回歸25周年」的採訪安排時，盡量平衡傳媒工作的需要和保安要求，不會評論個別機構和人士的認證狀況。

香港基本法委員會前副主任梁愛詩說，不相信有傳媒黑名單，亦不清楚習近平 訪港行程。前立法會主席范徐麗泰說，不覺得香港新聞自由受到影響，指是不少西方國家傳媒故意抹黑香港，希望愛港的人可以團結，減少被西方國家惡意批評的機會。

而獲准採訪相關活動的記者則被當局告知，採訪時不能攜帶具政治性或冒犯性的物品，或可作示威用旗幟、圖案及訊息的衣物或配飾。 此外，記者禁帶的東西還有塑膠、玻璃或金屬瓶裝飲料，盛載液體的物品，以及揚聲器、旗幟、橫額和附有標語的單張或物品等。