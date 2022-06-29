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「香港回歸時哭了」曾志偉：年輕人要對中國抱感恩之心

記者廖士鋒／即時報導
曾志偉接受中共官媒專訪，稱香港回歸後自己曾喜極而泣。（本報資料照片）
曾志偉接受中共官媒專訪，稱香港回歸後自己曾喜極而泣。（本報資料照片）

香港演員曾志偉近日接受中共官媒環球時報專訪，作為公開支持香港國安法的演藝人員，他提到那個時候真的是太亂了，已經到無法無天的地步，對香港回歸25周年，他則認為香港年輕人「能對國家抱感恩之心」。

環球時報報導，曾志偉指出，以前去國外要填國籍，一般都填「香港」，但如果「香港」後面不加上「英國」，人家會說「香港是『國籍』嗎？」填了，英國人又會問「你真是英國人嗎？」那種感覺很不好受，他表示，「回歸後我第一次出國，填表的時候終於能寫下『中國』這兩個字，當時眼淚就下來了」。

對於公開支持「香港國安法」，曾志偉表示，很多香港市民在看到黑暴行為的時候，都不曉得怎麼辦才好，那個時候真的是太亂了，已經到無法無天的地步。他強調，「香港是一個法治社會，但連我們的立法會都被破壞，連警察局都敢衝擊的話，總要有一個法律出來制止這些人，還好國家馬上出手，國安法出台，就好像你在最黑暗的時候看到一束光」。

曾志偉並指出，任何事情都要對自己的良心負責。你沒有虧待任何人，沒有虧待自己，就永遠不會失眠，「國安法就好像這樣。誰怕國安法？只有心歪的人，如果是好人，你只會心安」。他也希望香港能夠重拾輝煌，「更希望我們跟國家深度聯繫，年輕人能夠抱著感恩的心看待國家」。

他也透露，明年想做一個關於「回家」的節目，讓每個藝人回到自己老家去做一些事情，可能會在當地辦一場晚會，把好朋友邀請來跟鄉親們同樂，「跟自己的根聯繫上是我一直最想做的事」。

香港 英國 警察

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