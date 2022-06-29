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主權移交25年 香港官員預告全方位立法從嚴管控

香港新聞組／香港29日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港7月1日將迎來主權移交25週年，香港保安局局長鄧炳強近日接受陸媒專訪時透露，未來港府會從多方面立法，包括就「基本法」第23條及網路安全法例立法，以加強維護國家安全。

中央社報導，中共對外官媒環球網28日刊登鄧炳強的專訪，他表示，香港國安法實施以來，共有189人因涉嫌從事危害國家安全的行為和活動而被拘捕，當中122人已被檢控，另有5家公司因涉嫌構成危害國家安全罪行被檢控。

他表示，未來保安局會積極推進「基本法」第23條立法，及訂立網路安全法例，以明確落實關鍵基礎設施營運者的網路安全責任。

鄧炳強表示，「基本法」第23條禁止的7類罪行，有2項即分裂國家和顛覆中央人民政府，已被香港國安法涵蓋，而其他罪類則只是部分被「刑事罪行條例」、「官方機密條例」和「社團條例」涵蓋，因此為「基本法」第23條立法是有必要的。

他又指出，港府相關政策局及部門也積極訂立其他新法例、規例和機制，以履行有關維護國家安全的宣傳、指導、監督和管理責任。

當中包括透過「電訊（登記用戶識別卡）規例」，以落實電話智慧卡實名登記制度，防止和協助偵查涉及使用電話儲值卡的犯罪案件；透過實施「2021年電影檢查（修訂）條例」和更新「有關電影檢查的檢查員指引」，把國家安全列為電影檢查的考慮因素之一。

鄧炳強又指，港府會修訂適用於慈善機構的稅務指南，如任何團體支持、推廣或從事不利於國家安全的活動，稅務局將不再認定其為慈善團體，並會撤銷根據「稅務條例」給予的豁免繳稅資格。

他說，當局還會將「危害國家安全的罪行」納入「社會工作者註冊條例」，被裁定違犯任何危害國家安全罪行的人士，不能擔任註冊社會工作者。

鄧炳強稱，上述舉措加上香港國安法和維護國家安全相關的措施，及完善選舉制度，組成一套「組合拳」，令一國兩制行穩致遠。

他並稱，「那些犯法後鬼鬼祟祟逃到外面的人，有的甚至繼續無恥地充當外國代理人，繼續做著抹黑和違法之事」，執法部門也會終身追究其罪責。

中國官媒新華社27日就香港主權轉交25週年發文，提及香港在維護國家主權、安全、發展利益的制度還需完善，對國家歷史、民族文化的教育宣傳有待加強，社會在一些重大政治法律問題上還缺乏共識，經濟發展面臨不少挑戰，傳統優勢相對減弱，新的經濟增長點尚未形成，住房等民生問題比較明顯等。

香港長期積累的深層次矛盾，在2019年「修例風波」中暴露出來，是香港面臨主權移交以來最為嚴峻的局面。

新華社稱，在實施香港國安法、完善香港特別行政區選舉制度、落實「愛國者治港」原則等後，香港已在政治上「撥亂反正」，為解決深層次矛盾創造基礎條件。

文中並稱，以中共總書記習近平為核心的中共中央堅強領導下，一國兩制會在香港取得更大成功。

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